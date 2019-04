Předpověď počasí: příští týden kolem 13 stupňů, začátkem května průměrně 18 stupňů

Počasí v nadcházejících čtyřech týdnech bude teplotně i srážkově spíše průměrné. Podle meteorologů by nemělo vybočovat z hodnot obvyklých pro tuto část roku. Noční teploty by už měly zůstat nad nulou. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který v sobotu na webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.

