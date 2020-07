34,2 stupňů Celsia. V Česku padaly teplotní rekordy, do půlky srpna už ale meteorologové tropy nečekají

Pátek byl zatím nejteplejším dnem letošního roku. Teplotní rekordy ale padly jen na šesti místech v Česku. Na řadě stanic jsou totiž rekordy pro 10. červenec hodně vysoko, a to zejména z let 2010 a 2002. Do poloviny srpna se budou v tuzemsku střídat chladnější a teplejší období, což je pro středoevropské léto typické. Teploty zřejmě nepřekročí tropickou třicítku, týdenní průměry ukazují maximální teploty do 28 stupňů.

