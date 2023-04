Počasí bude do neděle deštivé, na horách bude padat i sníh. Teploty se budou pohybovat kolem osmi stupňů

Konec týdne proprší, na horách připadne sníh. Průměr nejvyšších denních teplot se bude do soboty pohybovat kolem osmi stupňů Celsia, v neděli se mírně oteplí, při zmenšené oblačnosti až na 14 stupňů Celsia. V noci by se měly teploty udržet většinou nad nulou. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

