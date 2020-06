Až 27 stupňů Celsia, meteorologové očekávají příští týden teplé počasí i bouřky se silnými dešti

V nadcházejícím týdnu budou tepoty dosahovat i 27 stupňů Celsia a neklesnou pod deset stupňů. I noci budou teplé, teploty se mohou vyšplhat i na 17 stupňů. Podle meteorologů lze také očekávat bouřky a silný déšť. Do 12. července by se měly týdenní srážkové úhrny snižovat, stále by se ale měly pohybovat kolem dlouhodobého normálu.

Praha 19:48 12. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít