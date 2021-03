Silný vítr ve středních Čechách zaměstnal hasiče i energetiky. Bez proudu jsou tisíce domácností

Konvalinka: Nejhorší máme za sebou, ale lidé budou dál umírat. Protože je necháme, aby se nakazili

Pozitivní trend by podle Konvalinky mohlo zvrátit to, co se v posledních měsících už dvakrát stalo – když vláda pod tlakem různých lobbistických skupin a netrpělivých občanů přikročila k rozvolňování.