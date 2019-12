Česko zasáhne silný vítr, varují meteorologové. Na horách může dosáhnout 90 km v hodině

Do Česka v sobotu dorazí silný vítr. Výstraha meteorologů se týká hlavně západních a středních Čech, Prahy a Vysočiny. Nárazy větru mohou dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině, na horách vítr zesílí až na 90 kilometrů za hodinu, informoval v pátek Český hydrometeorologický ústav. Praha 18:16 13. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Varování před silným větrem platí od 10 hodin dopoledne do 18 hodin večer pro celý Kraj Vysočina, Plzeňský a Karlovarský kraj a Prahu, většinu okresů Středočeského kraje a také pro část Jihočeského, Ústeckého a Pardubického kraje.

„Během dne bude zejména v Čechách západní vítr přechodně dosahovat rychlosti v nárazech 15 až 20 metrů za sekundu, což je 50 až 70 kilometrů v hodině, na horách kolem 25 metrů za sekundu, což je kolem 90 kilometrů v hodině,“ popsal pro Radiožurnál Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu.

„Na ostatním území budou nárazy větru jen kolem 15 metrů za sekundu, tedy kolem 50 kilometrů v hodině,“ dodal.

Vítr může podle meteorologů poškodit stromy. Lidé by měli zajistit okna a dveře a taky by měli upevnit volně uložené věci. Na horách by turisté měli omezit túry. Neměli by se vydávat hlavně do hřebenových oblastí.

Výstraha před silným větrem | Zdroj: Český hydrometeorologický ústav