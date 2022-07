Meteorolog: Pročistit ovzduší po požáru pomohou srážky, vítr zase zředí částice z kouře

Hasící práce v národním parku České Švýcarsko komplikuje nepřístupný terén, požár musí likvidovat především ze vzduchu. Problém představuje ale také smog. „Nejhorší situace byla v úterý,“ komentoval Radek Tomšů z Českého hydrometeorologického ústavu v ranním interview. Situaci nyní zlepšuje vítr, který rozptýlí znečišťující látky. Meteorologové se upínají také na přicházející srážky, které by také mohly pomoct. ranní interview Praha 10:36 29. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Večer plný kouře nad Českosaským Švýcarskem přitahuje zvědavce | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaká je situace v Českém Švýcarsku v pátek ráno, pokud jde o smog?

Máme údaje především z blízkých stanic, především z Děčína, a oproti čtvrtku je situace výrazně lepší. Místy, kde se požár přímo šíří – tedy v oblasti Hřenska – se dá předpokládat, že koncentrace škodlivých látek bude větší. Ale nešíří se příliš daleko od ohniska požáru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V oblasti Hřenska se dá předpokládat, že koncentrace znečišťujících látek budou větší, ale nešíří se daleko od ohniska požáru, vysvětluje meteorolog Radek Tomšů

Kdybychom se na to podívali globálně, tento týden byl cítit kouř z požáru i na vzdálených místech právě od ohniska. Jak se během posledních dnů změnila kvalita ovzduší v Česku?

Dá se říct, že situace byla nejhorší v úterý. To se znečišťující látky šířily napříč celým českým územím. Došlo k tomu, že během pondělka se jich poměrně mnoho hromadilo, požár byl hodně aktivní. A při rozfoukání studené fronty v noci na úterý se rozptýlilo množství látek napříč Českem. Nejvíce byly zasaženy střední a východní Čechy, část znečištění se dostala ale i na jižní Moravu.

Jak dlouho se částice z kouře v takových případech jako teď v ovzduší udrží? Předpokládám, že to závisí na vývoji počasí, jaké budou nárazy větru.

Záleží samozřejmě také na srážkách, pokud jsou pozitivní – tedy padají, tak ta mokrá depozice může pomáhat k pročištění prostředí. Vítr samozřejmě také pomáhá, třeba v tom, že sice rozšíří koncentrace na větší území, ale naopak je také zředí. Dá se říct, že s postupem času se ta situace zlepšuje. Je vidět i na koncentracích z dnešního (pátečního) rána, kdy oproti převážné části týdne je situace výrazně lepší.

Proti nám je počasí. Jestli přijde další silný vítr, bude to problém, hodnotí šéf hasičů zásah v Hřensku Číst článek

Kdy bude úplně v pořádku?

To bude záležet na případném šíření požáru. V tuto chvíli to vypadá pozitivně z pohledu srážek. Čekáme, že ve večerních hodinách by v té postižené oblasti mělo začít pršet, ale není to stoprocentní. Modely ukazují poměrně dost srážek v noci na zítřek (sobotu). Tak doufejme, že to tak bude. Srážky vymývají ovzduší a tím pádem se znečišťující látky nedostanou příliš daleko od zdroje.

Můžeme se opravdu spolehnout na to, že podle prognózy bude v Českém Švýcarsku v příštích dnech pršet? Na déšť v této oblasti čekjí nejen hasiči.

Doufejme, že to tak bude. Je to v tuto chvíli velmi nadějné. Srážky skutečně nějaké přijdou. V jakém množství a jak dlouho to bude trvat, to je otázka. Určitě by to mohlo pomoct požáru, ale i podle informací z terénu, které jsem obdržel během čtvrtka, když jsem tam byl, je jasné, že bude hořet ještě spoustu dní.

Hasičům v posledních dnech komplikoval práce také vítr. Když přestal foukat, klesl dým do údolí, což jim práci neusnadnilo. Podle předpovědi počasí by nás měly čekat i prudké nárazy větru, až okolo 70 kilometrů v hodině.

Je to pravda, vítr bude trochu zesilovat. Ale posledních prognóz to nevypadá tak špatně, jako to původně vypadalo. Navíc bude následovat až po srážkách. Z tohoto pohledu by to mělo být relativně pozitivní. Ale čekáme během soboty a neděle výrazné zesílení větru. Takže pokud by srážky nepřišly, mohlo by to způsobit nějakou komplikaci.

Na hašení hořící hrabanky daleko od obydlí nejsou kapacity | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz