Přehled počasí v krajích: Sněžení omezilo dopravu, policie hlásí stovku nehod

Na většině území bude v pátek sněžit, v polohách pod 400 metrů místy bude déšť se sněhem nebo déšť, který na jihu kraje může být ojediněle mrznoucí. Odpoledne mají srážky postupně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty mají dosáhnout na jeden až pět stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech kolem minus jednoho.

Jižní Čechy

Silničáři v jižních Čechách odklízejí napadaný sníh, v terénu mají veškerou techniku. Všechny silnice v kraji jsou nyní sjízdné se zvýšenou opatrností, uvedl v pátek dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jiří Novotný. Nejvyšší teploty v kraji budou v pátek od dvou do pěti stupňů nad nulou.

Podle policejní mluvčí je zatím nehodovost na obvyklé úrovni. Policie řešila jen několik nehod, které nesouvisely s počasím. „Klasické ranní ťukance, nedobrždění. Na Jindřichohradecku u obce Červený Hrádek byla nesjízdná místní komunikace, oznamovali to řidiči v půl sedmé, měl tam stát kamion. Problematická sjízdnost byla na Libínském sedle, ale tam je to poměrně častý jev a tam by to mělo být už taky ukončené,“ řekla Krausová.

V kraji bude v pátek oblačno až zataženo.

Jižní Morava

Policie na jihu Moravy v pátek v souvislosti se sněžením eviduje od pátečního rána v kraji už asi stovku oznámených dopravních nehod. Jde o nehody bez zranění anebo jen s lehčími zraněními účastníků. Uvedla mluvčí policie Andrea Cejnková. Situace v dopravě se už uklidňuje. Uvízlým kamionům se podařilo odjet, podstatně méně se zpožďují i některé linky krajského integrovaného systému.

„Aktuální komplikace je na silnici I/52 mezi Mikulovem a Pernou, kde se stala nehoda dvou kamionů. Tento úsek ve směru na Brno je uzavřen. Hlavní tahy dálnice D1 i D2 jsou průjezdné,“ uvedla mluvčí.

Meteorologové pro kraj na pátek předpovídají zataženo až oblačno.

Královehradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek a ráno sněžilo. Na silnicích místy leží zbytky rozbředlého sněhu. Na nesolených cestách v Orlických horách leží slabá vrstva zledovatělého sněhu. Řidiči musejí být při jízdě velmi opatrní. Teploty se v pátek ráno v kraji pohybovaly od nuly do minus čtyř stupňů Celsia, uvedli silničáři a policie.

Přes den by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno, na většině území se čeká sněžení.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji přes noc nasněžilo. Sněhu ale není mnoho, jen do půl centimetru. Stále se objevují sněhové přeháňky. Silnice jsou s opatrností sjízdné, řekl Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic Libereckého kraje. Hlavní tahy jsou většinou jen holé a mokré, místy mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu. Na silnicích nižších tříd, hlavně v horách, je slabá vrstva ujetého sněhu.

„Sněžení zasáhlo nejprve Českolipsko, kde sypače vyjížděly už po půlnoci, zbytek kraje až kolem třetí ráno,“ doplnil Pospíšil. Ošetřovaly se hlavně chemicky udržované úseky. „Sypače s inertem vyjížděly jen na Novoborsku, v Lužických a Jizerských horách a v Krkonoších,“ dodal. Žádné problémy na silnicích hlášeny nejsou. Přes den se podle Pospíšila ještě očekává slabé sněžení, srážky by ale měly ustávat.

Olomoucký kraj

Na rozbředlý a ujetý sníh na silnicích si v pátek musejí dát pozor řidiči v Olomouckém kraji, v němž hustě sněží. Všechny silnice v kraji jsou zatím se zvýšenou opatrností sjízdné, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. Počasí se podepsalo i na počtu dopravních nehod, policisté jich zaznamenali v kraji již dvě desítky, řekl mluvčí policie.

Podle policistů řidiči většinou nepřizpůsobili jízdu současným podmínkám a stavu vozovek. „Některé z nehod si vyžádaly zranění, ve většině případů došlo pouze ke hmotným škodám na vozidlech,“ řekla krajská policejní mluvčí Irena Urbánková. Zranění si vyžádala nehoda například u Topolan, Bukovan, Dubu nad Moravou či Pňovic. Policisté v této souvislosti apelují na řidiče, aby jezdili s maximální opatrností a počítali s delší dobou na dojezd.

Hustě sněžit začalo nad ránem postupně na většině území Olomouckého kraje, správci silnic do terénu poslali sypače a pluhy. Na Jesenicku a Šumpersku je na hlavních silničních tazích po chemickém posypu rozbředlý sníh. Ve vyšších polohách je na inertně udržovaných vozovkách vrstva ujetého sněhu s posypem, která je místy zledovatělá. Sněžení navíc snižuje viditelnost.

Rozbředlý sníh je kvůli hustému sněžení i na silnicích, které protínají Olomoucko, Přerovsku a Prostějovsko. Husté sněžení po šesté hodině ráno zasáhlo právě tuto část Olomouckého kraje. Opatrní musejí být řidiči také na dálnicích, kde leží zbytky rozbředlého sněhu.

Pardubický kraj

Na silnicích druhé a třetí třídy v Pardubickém kraji v pátek leží nový sníh. Většinou je po solení rozbředlý, ve výše položených oblastech i uježděný. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

Řidiči by měli jet opatrně zvláště v okolí Hlinska, Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Poličky, Žamberka nebo v Železných horách. V oblasti Moravské Třebové je někdy na inertně udržovaných silnicích v lesních úsecích zledovatělá vrstva sněhu.

V pátek ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr.

Plzeňský kraj

Sněžení v pátek od nočních hodin komplikuje sjízdnost v Plzeňském kraji. V celém regionu napadlo kolem pěti centimetrů, stalo se několik nehod. Na některých silnicích se na rozježděném sněhu utvořila ledovka, na které v kopcích uvízly kamiony, a místa byla dočasně obtížně průjezdná. V některých částech kraje vítr tvoří na silnicích sněhové jazyky, řekl v pátek dispečer krajské správy a údržby silnic Jiří Slapnička.

Sníh padá přibližně od půlnoci. Všechny silnice, včetně dálnice D5, jsou sjízdné. Řidiči, kteří po delší době jízdy na suchých bezproblémových komunikacích odvykli zimním podmínkám, by měli věnovat řízení zvýšenou pozornost, upozornil dispečer. Dálnice D5 je většinou mokrá se zbytky rozježděného sněhu, sněhové nebo smíšené srážky zhoršují viditelnost. Také ostatní silnice jsou většinou mokré se zbytky sněhu po chemické údržbě. Sněhové jazyky se místy tvoří na severním Plzeňsku. Ledovka na silnicích byla krátkodobě například na Klatovsku u Švihova a Nalžovských Hor nebo u Chrástu u Plzně.

„Kamionům bohužel mnohdy stačí v kopcích i zbytky sněhu po pluhu a uvíznou. Některé silnice byly kvůli uvízlým kamionům krátkodobě ucpané, například u Nalžovských Hor nebo poblíž Olešné na Tachovsku,“ dodal dispečer.

Střední Čechy a Praha

Úseky dálnic ve Středočeském kraji jsou mokré a většinou sjízdné bez omezení, řidiči by měli dávat pozor na jedoucí posypové vozy. Silnice prvních tříd jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, místy na nich leží rozbředlý sníh.

Pražská integrovaná doprava omezila provoz kvůli ztíženým podmínkám. Řada spojů má zpoždění anebo nejede vůbec, vyplývá ze stránek dopravce.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou v pátek sjízdné s velkou opatrností. Řidiči si musejí dát pozor na ledovku a námrazu. Zledovatělé jsou i chodníky. V některých místech sněží. Pokryté sněhem jsou horské silnice.

Do terénu vyjeli silničáři v noci s veškerou technikou. Sníh je i ve městech, pod slabou vrstvou může být náledí. Zřejmě náledí bylo příčinou ranní srážky tří osobních aut v Ústí nad Labem.

Bez omezení je zatím sjízdná dálnice D8, motoristé musí počítat se sněhovými přeháňkami. Sněží také na Lounsku či Mostecku.

Vysočina

Jízdu na silnicích Vysočiny ztěžuje sníh, v noci na pátek ho připadly dva až čtyři centimetry. Solené tahy jsou mokré nebo s rozbředlým sněhem, na vedlejších trasách je sníh ujížděný. Ve stoupáních místy nemohou vyjet kamiony, problémy měly ráno například u Štoků, Želetavy a Náměště nad Oslavou. V Pravíkově na Pelhřimovsku se srazil kamion s autobusem, dva lidé byli lehce zraněni, silnice I/34 je kvůli nehodě neprůjezdná. Vyplývá to z informací policie a krajské správy a údržby silnic.

Nehoda autobusu s kamionem se stala před 6.00 v Pravíkově u Kamenice nad Lipou. Zraněn byl řidič kamionu a jeden člověk z autobusu, v němž cestovalo sedm lidí. V kraji policie od rána řešila několik nehod. „Noční sněžení a venkovní teploty pod nulou způsobují řidičům problémy na všech silnicích v Kraji Vysočina,“ sdělila mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Doplnila, že některé silnice jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností.

Sněžit začalo asi dvě hodiny po půlnoci, silničáři vyjeli se 70 sypači. Teploty byly ráno i tři stupně pod nulou.

Se sněžením musí motoristé na Vysočině počítat i během dne. V nejnižších polohách kraje může místy pršet nebo padat déšť se sněhem, na jihu kraje i mrznoucí. Nejvyšší odpolední teploty se budou držet mezi nulou a čtyřmi stupni Celsia.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji v pátek vydatně sněží, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na hlavních tazích většinou leží rozbředlý sníh po chemickém ošetření. V kraji se dopoledne staly tři desítky nehod, obešly se téměř bez zranění, řekla policejní mluvčí Lenka Javorková.

„Všechny nehody byly bez zranění, jen jedna nehoda na Petrůvce skončila lehkým zraněním. Jsou to většinou jen ťukance se škodou na majetku,“ uvedla Javorková.

U Vidče na Vsetínsku se srazil nákladní vůz s osobním automobilem. Osobní vůz havaroval také u Zašové na Vsetínsku. Na špatný stav vozovky doplatila i dvě osobní auta, která havarovala v Loučce na Zlínsku.