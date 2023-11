V Krkonoších napadl sníh, na hřebenech ho leží asi 20 centimetrů. Lanovku na Sněžku zastavil silný vítr

První větší souvislá vrstva sněhu nadcházející zimy napadla v noci na neděli v podhůří Krkonoš v Královéhradeckém kraji. Dopoledne se sníh držel v krajině zhruba od 700 metrů nad mořem, více ho bylo v Krkonoších. Na hřebenech Krkonoš, například u Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů ho bylo ráno okolo 20 centimetrů. Vyplynulo to z vyjádření meteorologů a informací na webu horské služby a silničářů. Pec pod Sněžkou 13:01 19. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na hřebenech Krkonoš leží asi 20 centimetrů sněhu (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sníh napadl také v Orlických horách. Podle meteorologů je pravděpodobné, že souvislá sněhová pokrývka v podhůří v následujících dnech roztaje, v nejvyšších oblastech Krkonoš by měla vydržet.

První větší sněžení nadcházející zimy v nejvyšších partiích Krkonoš přišlo první listopadový víkend. Poprvé v Krkonoších po létě sněžilo 8. října, kdy se poprašek sněhu objevil na vrcholu Sněžky. Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil silný vítr, dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Lanovka může být v provozu do 60 kilometrů v hodině. Vyplývá to z informací na webu lanovky.

Podle dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky v neděli dopoledne dosahoval vítr v nárazech rychlosti přes 110 kilometrů za hodinu, teplota ráno spadla na minus pět stupňů, přičemž ta pocitová vlivem silného větru byla výrazně nižší, a to kolem minus 15 stupňů.

Lanovka na Sněžku má od 6. listopadu do pátku 15. prosince kvůli pravidelné údržbě podzimní odstávku. V tomto období jezdí pouze o víkendech a byla v provozu také na státní svátek 17. listopadu. Ale i v pátek 17. listopadu byl horní úsek kvůli silnému větru mimo provoz.

Sněžka s výškou 1603 metrů ční nad krkonošské hřebeny volně do atmosféry a klima na ní je navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské. Často tak neodráží celkový ráz počasí v Krkonoších. Ostatní lanovky ve středních a východních Krkonoších, které v neděli měly fungovat, by měly být v provozu, vyplynulo z webů středisek.

Ve středních a východních Krkonoších je v neděli ještě v provozu kabinová lanovka na Černou horu a lanovka ze Špindlerova Mlýna na Medvědín. Meteorologové pro Královéhradecký kraj na neděli předpovídají zpočátku zataženo, na většině území déšť, od středních poloh déšť se sněhem nebo sněžení. Odpoledne očekávají přechod k proměnlivé oblačnosti a místy přeháňky.

Nejvyšší denní teploty budou nad nulou, od tří do šesti stupňů Celsia, v Polabí až devět stupňů, na horách do plus čtyř stupňů. Vítr má vát většinou mírný, na horách čerstvý, v nárazech může dosahovat rychlosti přes 50 kilometrů v hodině.

Kabinová lanovka na Sněžku má dva úseky, dolní z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu a horní z Růžové hory na Sněžku. Když je horní úsek lanovky na Sněžku mimo provoz, mohou se lidé z Růžové hory na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. Lanovka na Sněžku, která patří městu Pec pod Sněžkou, je z hlediska převýšení v Česku nejextrémnější kabinovou lanovkou. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů.