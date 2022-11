Česko zasypal sníh, sypače vyjely do terénu. Menší komplikace jsou na železnici

Na mnohých místech v Česku v pátek a v noci na sobotu napadl první sníh. Poprvé tak v této zimní sezoně vyjely do terénu sypače. Silnice jsou sjízdné, řidiči by ale měli jezdit opatrně. Menší komplikace jsou na železnici, v Úpořinách na Teplicku, přes které vedou tratě z Ústí nad Labem do Bíliny a z Teplic do Lovosic, zamrzly výhybky. Uvedla to Správa železnic na twitteru.

Praha 11:15 19. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít