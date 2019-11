Sněhová výstraha. Do Česka přichází zima, napadnout může až 10 centimetrů

Úroda jablek bude podprůměrná, hlásí ovocnáři. Na zmírnění škod dostanou od státu 50 milionů korun

K Jiřímu Vojíkovi, ovocnáři z Litoměřicka, jsou zvyklí jezdit pro šťavnatá jablka lidé z širokého okolí. Jenže letos po dlouhé době nemá, co by jim nabídl: sklidil totiž jen pětinu toho, co loni.