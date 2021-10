Česko se dočkalo prvních závanů zimy. Sněžilo v Beskydech, na Lysé hoře napadly tři centimetry

V Beskydech v noci na středu sněžilo. Na vrcholech hor je vidět sněhový poprašek, na nejvyšším vrcholu Lysé hoře napadly tři centimetry sněhu. Informoval o tom Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. I loni napadl v Beskydech první sníh 13. října, bylo ho ale více, na Lysé hoře meteorologové evidovali více než dvaceticentimetrovou vrstvu. Ostrava 10:41 13. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zima se hlásí o slovo (archivní foto) | Foto: Martin Prachař | Zdroj: Český rozhlas

„Na Lysé hoře je teplota minus dva stupně Celsia, přes den bude kolem nuly nebo lehce nad nulou, takže sníh asi nevydrží,“ popsal Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

„V polohách nad 800 metrů nad mořem může ještě dneska v přeháňkách nějaký sníh připadnout, ale může být i tající,“ dodal.

Český hydrometeorologický ústav pak na twitteru upozornil, že kromě Beskyd bude během dne sněžit ještě hlavně v Jeseníkách.

Podle Drobka se ale zatím očekávat, že by sníh v Beskydech vydržel. „Potom by se mělo oteplovat, takže myslím, že v dalších dnech to nevydrží,“ poznamenal.

Lysá hora dnes ráno❄️Přes noc připadl sněhový poprašek a rtuť teploměru ukazuje aktuálně -2 °C.

(foto: Markéta Hudečková, Chata Emil Zátopek) pic.twitter.com/OINE0Cbcnq — Dosedla_CT (@Dosedla_CT) October 13, 2021

Ve čtvrtek bude podle meteorologů zataženo až oblačno, ve východní polovině území zpočátku polojasno. Na většině území bude pršet nebo nás čekají přeháňky. Nad 900 metrů může i sněžit. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, na východě až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C.

V pátek bude oblačno až zataženo. Na severu se objeví místy, jinde ojediněle přeháňky. Nad 1100 metrů může opět i sněžit. Nejvyšší denní teploty budou 11 až 15 °C.