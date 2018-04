Teplotní rekordy padaly třetí den po sobě. V úterý se ochladí a přijdou bouřky

V Česku třetí den po sobě padaly teplotní rekordy. Nová maxima pro 21. duben v sobotu přepisovala stovka z bezmála 150 stanic, které měří 30 a více let. Mimořádně teplé počasí vydrží do pondělí, kdy teploty dosáhnou 27 stupňů. Poté přijde studená fronta, která příští týden přinese zataženou oblohu, srážky, bouřky a ochlazení. Praha 17:22 21. 4. 2018 (Aktualizováno: 18:01 21. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko zasáhnou bouřky | Foto: Reynaldo Amadeu Dal Lin Junior Juba | Zdroj: Pixabay

Nejtepleji v sobotu bylo v Plzni - Bolevci, kde naměřili 29,2 stupně Celsia. Tamní dosavadní rekord z roku 1996 měl hodnotu 27,2 stupně.

Na druhém místě se umístila stanice v Českých Budějovicích - Rožnově, kde teploměr vystoupal na 29,1 stupně, třetí skončily Poděbrady s teplotou 28,5 stupně.

„Dnes byl pravděpodobně nejteplejší den tohoto roku," uvedla Michaela Valachová z Českého hydrometeorologického ústavu.

Některá místa přepisovala i měsíční rekordy. Například stanice Město Albrechtice - Žáry s teplotou 26,5 stupně o jednu desetinu překonala dosavadní dubnový rekord, který byl zaznamenán 30. dubna 2012.

Meteorologové očekávají, že ještě v neděli a pondělí budou někde teploty stoupat ke 27 stupňům, na jihovýchodě Moravy mohou naměřit až 29 stupňů. Poté přijde do republiky studená fronta, která přinese ochlazení i více srážek.

Možná se ještě objěví přízemní mrazíky

Až do 20. května čekají meteorologové průměrné až mírně nadprůměrné teploty i srážky. Vyplývá to z měsíčního výhledu a týdenní předpovědi počasí, které v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.

Rekordy na čtvrtině stanic. Teploty na řadě míst překročily 26 stupňů Celsia Číst článek

Na začátku příštího týdne se minimální noční teploty budou pohybovat kolem deseti stupňů, na konci klesnou k pěti stupňům a místy nelze k ránu vyloučit ani přízemní mrazíky.

„Maximální denní teploty budou na začátku týdne v intervalu 22 až 27 stupňů Celsia, ve druhé polovině postupně od 13 do 18 stupňů," uvedli meteorologové.

Z nadcházejících čtyř týdnů bude zřejmě nejstudenější ten poslední, od 14. do 20. května, kdy denní maxima v průměru dosáhnou jen 16 stupňů. Nejvíce pršet má od 7. do 13. května, naopak nejméně deštivý by měl být týden od 30. dubna do 6. května.

Průměrná teplota v Česku v období od 23. dubna do 20. května činí 12,6 stupně Celsia. Nejchladněji bylo touto dobou v roce 1980, kdy průměrná teplota dosáhla 7,8 stupně. Naopak nejtepleji bylo před 18 lety s průměrnou teplotou 16,5 stupně.