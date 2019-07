Letošní červen byl nejteplejší od roku 1961, lidé řeší horko i domácí nahotou

Letošní červen byl s průměrnou teplotou 20,7 stupně Celsia nejteplejší od roku 1961, odkdy jsou měsíční průměry v Česku sledovány. Zároveň patřil mezi pět nejteplejších měsíců od roku 1961. Vyplývá to z předběžných údajů, které Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu. Praha 17:14 1. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S rostoucími teplotami sahají Češi podle průzkumu i k dalším řešením, nechybí nadměrné pojídání zmrzliny a nechybí ani domácí nahota. | Zdroj: Profimedia

Doposud nejteplejší červen meteorologové zaznamenali roku 2003, kdy se průměrná teplota dostala na 19,4 stupně Celsia. Oproti normálu z let 1981 až 2010 byl letošní červen teplejší o 4,9 stupně.

Průměrná teplota 20,7 stupně řadí letošní červen mezi pět nejteplejších měsíců zaznamenaných v zemi od roku 1961. Teplejší byly pouze červenec 1994 a 2006 s průměrnou teplotou 21 a 21,3 stupně a srpen 1992 a 2015 s průměrnou teplotou 20,8 a 21,3 stupně Celsia.

Neděle byla v pražském Klementinu nejteplejším dnem za posledních 244 let. Meteorologové naměřili 37,9 stupně Celsia, což je nový rekord. Aktuální předpověď počasí pro následující tři týdny hlásí nadprůměrné teploty.

Málo srážek a tropické teploty mohou za to, že v převážné většině Čech je výrazné až extrémní sucho v půdě do jednoho metru. Naopak Morava s výjimkou Ostravska a Opavska je na tom lépe díky dešťům v týdnu od 16. do 22. června. Předpověď však hlásí v tomto týdnu suché a slunečné počasí, ač bez tropických teplot, a sucho se postupně rozšíří i na Moravu.

Studená sprcha, zmrzlina

Předpokládá se, že na konci týdne bude výjimečné až extrémní sucho na 80 procentech území, řekl jeden z tvůrců projektu InterSucho Pavel Zahradníček. V neděli ráno bylo na 46 procentech území.

Češi se v horkých dnech snaží přijatelnou teplotu ve svých domovech nejvíce udržet zatemňováním oken přes den (62 procent) a větráním v noci (58 procent). Často také sahají po větráku, doma ho zapíná polovina z nich.

Více než třetina lidí se častěji než jednou denně ochlazuje studenou sprchou. Vyplývá to z průzkumu společnosti Provident Finacial mezi 600 respondenty.

S rostoucími teplotami sahají Češi podle průzkumu i k dalším řešením, nechybí nadměrné pojídání zmrzliny (deset procent), více chlazených nápojů včetně piva (37 procent) ani domácí nahota (15 procent). Lidé si také hojně pořizují klimatizace. Tu podle průzkumu používá 14 procent, o jejím pořízení uvažuje dalších 20 procent respondentů.