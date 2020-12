V Česku padaly teplotní rekordy, bylo skoro až 14 stupňů. Nezvykle vysoké teploty byly i na horách

V Česku ve středu padly teplotní rekordy na 33 ze zhruba 150 meteorologických stanic, které měří teplotu 30 a více let. Nejtepleji bylo v Kuchařovicích na Znojemsku, a to 13,7 stupně Celsia nad nulou. Novinářům to řekla Tereza Matušková z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Teplotní rekordy, které byly ve středu překonány, pocházely nejčastěji z roku 2015.

Praha 18:21 23. prosince 2020