Nadprůměrné teploty se v Česku udrží až do poloviny listopadu. Příští týden vystoupají až k 22 stupňům

Česko zatím ochlazení nečeká. V příštím týdnu by naopak nejvyšší teploty mohly vystoupat až na 22 stupňů Celsia. Období do poloviny listopadu bude teplotně spíše nadprůměrné. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu, který v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Srážek bude o něco méně, než je v tomto období obvyklé. Nejvíce pršet by mělo v týdnu od 28. října.

