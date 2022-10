Začátek týdne bude v Česku chladnější, od středy čekají meteorologové ‚tereziánské léto‘

Do úterý zůstane v Česku ještě chladnější počasí s přeháňkami. Od středy přijde pozdní takzvané tereziánské léto, bude slunečno s teplotami nad 20 stupňů. Opět ochladit by se mělo koncem týdne. Vyplývá to z informací na facebooku a webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

