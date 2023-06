Česko čekají teploty nad 30 stupňů, meteorologové čekají i tropickou noc. Místy se objeví bouřky

Do Česka míří tropy, od pondělí do čtvrtka se nejvyšší denní teploty budou pohybovat kolem 30 stupňů Celsia, v pátek se pak mírně ochladí. Místy se v týdnu vyskytnou bouřky, mohou být i silné. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. První tropický den letošního roku zažilo Česko v neděli, v Plzni-Bolevci bylo 30,3 stupně Celsia. Loni byl zaznamenán první tropický den téměř o měsíc dřív.

