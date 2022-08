Česko čeká další vlna veder. Od středy do pátku teploty opět přesáhnou 30 stupňů, o víkendu se ochladí

Česko má před sebou další horký týden. V jeho polovině by teploty měly znovu přesáhnout tropických 30 stupňů Celsia. Na víkend se ochladí, ale nikoliv výrazně. Výrazněji pršet může také až o víkendu. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podle měsíčního výhledu počasí bude tento týden v srpnu nejteplejší, pak budou teploty zvolna klesat. Nejvíc srážek by mělo spadnout v týdnu po polovině měsíce. Praha 18:49 1. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít tropické dny, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

O uplynulém víkendu v některých částech Česka vydatně pršelo, zejména v Beskydech nebo Jeseníkách. Déšť by byl přitom potřeba zejména v Českém Švýcarsku, kde hasiči už více než týden bojují s rozsáhlým lesním požárem. Tam ale za poslední tři dny spadlo jen minimum vody, odhadem jeden až pět milimetrů. „V dalších dnech to nevypadá o moc lépe, od úterý aspoň zeslábne vítr,“ uvedl ČHMÚ na facebooku.

V pondělí bylo většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami. Večer oblačnost ustoupila a ztišil se vítr. Teploty vystoupily většinou na 24 až 28 stupňů Celsia. O něco chladněji bylo na severovýchodě, kolem 22 stupňů.

V úterý bude v Česku polojasno až oblačno, opět ojediněle s přeháňkami, maxima 26 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 25 stupňů.

Od středy se dále oteplí. Den bude slunečný a teploty se už dostanou přes tropickou třicítku. Na západě a severozápadě Čech může být až 34 stupňů Celsia. Ve čtvrtek pak bude ještě tepleji, maxima očekávají meteorologové na 35 stupních.

V pátek by měla od západu přibývat oblačnost a objeví se přeháňky nebo bouřky. Teploty se mají dostat až na 36 stupňů Celsia. „Příliv teplého vzduchu ukončí studená fronta od západu,“ uvedli meteorologové.

Na víkend čekají oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy déšť, přeháňky nebo i bouřky. Teploty by neměly přesáhnout 27 stupňů, na jihovýchodě 29 stupňů Celsia.

Průměrné maximální týdenní teploty budou v srpnu postupně klesat od 28 stupňů v tomto týdnu po 23 stupňů před koncem prázdnin. Srpen jako celek očekávají meteorologové teplotně nadprůměrný, z hlediska srážek průměrný.

Nejvíce srážek by mělo podle nich spadnout v týdnu od 15. srpna. Za 30 let od roku 1991 je průměrný úhrn srážek pro období od 1. do 28. srpna 68 milimetrů a průměrná teplota 18,9 stupně Celsia.