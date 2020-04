Česko čeká ochlazení, příští týden bude velmi suchý

Od pondělí by se mělo ochladit a následující čtyři týdny pak budou teplotně průměrné. Pršet by mělo méně, než je v tomto období běžné. Velmi suchý bude hned příští týden. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.

