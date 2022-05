Přes týden se oteplí, v pátek čeká Česko tropických 30 stupňů. O víkendu bude zataženo s přeháňkami

Obloha nad Českem bude v tomto týdnu oblačná, místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Teploty budou postupně růst, v pátek by mělo být až tropických 30 stupňů Celsia. O víkendu se ochladí a bude pršet. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Praha 14:14 30. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pátek Česko mohou čekat tropické teploty. (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pondělí bude ještě spíše chladno. Nejvyšší teploty by neměly překročit dvacetistupňovou hranici. „Převládat bude oblačné počasí, déšť nebo přeháňky se budou vyskytovat místy, zejména na severu území,“ uvedl ČHMÚ na svém Facebooku.

Od úterý se začne oteplovat. Maxima by měla být v úterý okolo 24 stupňů, ve středu kolem 26 stupňů a růst bude pokračovat až do pátku, kdy by Česko mělo zažít další letošní tropický den. V sobotu maxima klesnou na 28 stupňů a postupně se propadnou na 19 až 23 stupňů.

Zatímco teploty se budou v průběhu týdne měnit, obloha by měla podle předpovědi zůstávat bez větších změn. Bude polojasno až oblačno, s ojedinělými přeháňkami. S výjimkou středy se mohou vyskytnout bouřky. Od víkendu se počasí změní výrazněji, bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami.

První červnový víkend tak zřejmě ještě nebude lákat lidi k vodě. Její teplota přitom v květnu vzrostla, v některých nádržích se již pohybuje okolo 20 stupňů Celsia. ČHMÚ v neděli uvedl, že podle informací Labsko-vltavského dopravního informačního systému má voda v Orlíku aktuálně 21 stupně Celsia. O stupeň méně hlásí Slapy, Nechranice, Nové Mlýny I-III nebo Vranov nad Dyjí.

„Co se týče vodních toků, podle našich informací se jejich teplota v nižších polohách pohybuje nejčastěji v rozmezí 17 až 21 st. C. V podhorských oblastech proudí studenější voda a například Jizera uvádí teplotu vody 12 až 16 stupňů,“ uvedli meteorologové. Malé vodní toky na horách mají okolo osmi až 12 stupňů Celsia.