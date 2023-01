Nadprůměrné teploty na Vánoce už navždy? Zatím nelze dělat dalekosáhlé závěry, říká šéf meteorologů

Tradiční sny o zasněžených Vánocích a přelomu roku se i tentokrát rychle rozplynuly. V sobotu meteorologové dokonce hlásili nejvyšší teplotu naměřenou na silvestra. Skoro o dva stupně tak byl překonán rekord z 31. prosince 1935. Také v dalších dvou dnech čekáme místy teploty až o 15 stupňů Celsia nad normálem pro toto období, uvedl ve vysílání Radiožurnálu ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder. Praha 16:55 1. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Očekáváme, že takto teplé a extrémně teplé počasí by mělo být ještě 2. ledna, pak by mělo docházet k mírnému ochlazení na zhruba pět až osm stupňů Celsia,“ říká šéf meteorologů Rieder. | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas Plus

Za vlnou, která prochází Českem, je příliv extrémně teplého vzduchu ze severozápadní Afriky. Jaké atmosférické pohyby ho sem vanou nebo tlačí?

Vždy je to dáno rozmístěním tlakových útvarů a v tomto případě je to způsobené tlakovou výší nad Středomořím a díky tomu k nám přes Španělsko a Francii proudí velmi teplý vzduch z afrického kontinentu.

Jak si vysvětlit, že se znovu opakuje situace z přelomu předloňského a loňského roku? Může to být pravidelný jev?

Jednak dochází k takzvané vánoční singularitě, to znamená, že dochází k pravidelnému vánočnímu lehkému oteplení, ne tak extrémnímu jako v letošním roce. Nicméně na základě dvou po sobě jdoucích extrémů nelze dělat nějaké dalekosáhlé závěry.

Takže porovnávat letošní rok s loňským rokem a na základě toho říkat, že už to tak bude vždycky, by bylo ukvapené. Je ale pravda že v posledních letech těch extrémů pozitivním směrem, tím mám na mysli do plusových hodnot, přibývá.

Kam až sahá ten současný teplotní výkyv na evropské pevnině a kde v našich krajích se až tak citelně neprojevuje?

Zasažená je víceméně celá Evropa, začíná to Španělskem, jde to přes Francii, Německo, Českou republiku, Slovensko až po severovýchod Polska, takže by se dalo říct, že Evropská unie je tím zasažena celá.

I prvního ledna čekáme další teplotní rekordy. Jak dlouho by ještě mohly padat v dalších dnech a vrátí se klasičtější zimní počasí?

Poslední prosincový den byl překonán absolutní prosincový rekord za celou dobu pozorování a 1. ledna byl překonán absolutní lednový rekord, to znamená první lednový den a máme hned překonaný lednový rekord.

Očekáváme, že takto teplé a extrémně teplé počasí by mělo být ještě 2. ledna, pak by mělo docházet k mírnému ochlazení na zhruba pět až osm stupňů Celsia, což je stále dva až tři stupně nad normálem, ale není to patnáct stupňů nad normálem. A dá se očekávat, že by se i ve vyšších polohách na horách mohly objevit sněhová srážky a přeháňky.