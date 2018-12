Vánoce budou podle meteorologů ,na blátě‘, prosincové denní teploty budou kolísat kolem dvou stupňů

Počasí v nadcházejících čtyřech týdnech se zřejmě nebude vymykat z průměru. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v průměru kolem dvou stupňů Celsia a v noci kolem minus dvou až minus čtyř stupňů. Na konci sledovaného období se mohou vzhledem k nejistotě předpovědi od těchto hodnot odchylovat, uvedl v sobotu Český hydrometeorologický ústav v měsíčním výhledu počasí. Praha 18:34 8. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Teploty kolem nuly a Vánoce na blátě, takové jsou vyhlídky na prosinec. (Ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Více srážek, než je obvyklé, by podle meteorologů mohlo spadnout ve dvou týdnech před Vánocemi, poté by množství mělo odpovídat průměru.

„Zatím se zdá, že by se počasí nemělo vymykat normálu a průměrnému stavu, který zažíváme v prosinci. Týdenní průměry by se měly nejčastěji pohybovat kolem nuly, v denním maximech pak kolem dvou stupňů. V minimech kolem minus dvou stupňů. Ale jde o průměrné teploty, které nic neříkají o tom, jak bude v jednotlivých dnech. Pouze naznačují charakter počasí,“ řekl Radiožurnálu meteorolog Josef Hanzlík.

Sníh a ledovka stále komplikují dopravu v Česku. Na Plzeňsku policie vyjížděla k 20 nehodám Číst článek

Podle týdenní předpovědi má v neděli přejít přes střední Evropu okluzní fronta, za kterou bude proudit studený vzduch. Postupně se tak v Česku ochladí, přičemž uprostřed příštího týdne by nejvyšší denní teploty měly vystoupat maximálně ke čtyřem stupňům Celsia a místy může i sněžit.

„Sněhové srážky by se mohly přibližně uprostřed týdne dostat i do nižších poloh. Ovšem v jeho závěru se teploty budou zvedat a srážky se ve sněhové fázi vrátí jen na hory,“ doplnil Hanzlík s tím, že podobné počasí by mělo vydržet až do Vánoc.

„Prozatím se to jeví tak, že delší ucelené období, kdy by se sníh dostal do nižších poloh, spíše nebude. Vánoce by tedy měli být, jak říkáme, na blátě,“ dodal meteorolog.