O víkendu se do Česka vrátí tropy, říkají meteorologové. Teploty vystoupají na 31 stupňů Celsia

V sobotu odpoledne se do Česka po dvou týdnech letních dnů vrátí tropické vedro. Teploty od Prahy na sever Čech a na jihu Moravy vystoupají k 31 stupňům Celsia, uvedl v pátek Český hydrometeorologický ústav. Výstražná informace před horkem platí pro Prahu, Středočeský, Ústecký, Liberecký, Jihomoravský a Zlínský kraj od sobotních 12.00 do 20.00. Do Česka bude proudit teplý vzduch od jihozápadu.

Praha 12:58 19. července 2019