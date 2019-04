O víkendu na horách napadne až 15 centimetrů sněhu. Teploty v noci klesnou pod bod mrazu

Zatažená obloha, občasné přeháňky, místy i sněhové, noční teploty klesající až pod nulu. Tak bude v České republice vypadat následující víkend. Na horách by za sobotu a neděli mohlo napadnout až 15 centimetrů sněhu. Serveru iROZHLAS.cz to řekla Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Praha 16:51 11. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Na horách by mohlo v sobotu napadnout až osm, v neděli až sedm centimetrů nového sněhu,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu (ilustrační foto) | Foto: Anna Kottová

Počasí v České republice bude o víkendu ovlivňovat tlaková výše nad Skandinávií, okolo které k nám bude proudit studený vzduch od severovýchodu. Její vliv podle Odstrčilové začne zvolna slábnout v neděli.

„V pátek bude oblačno až zataženo, v Čechách může být zpočátku místy i polojasno. Déšť se vyskytne na severu a severovýchodě jen výjimečně a v polohách nad pěti sty metry nad mořem může i sněžit,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Odstrčilová.

Teploty v noci na pátek podle meteoroložky klesnou na +1 až -3 stupně, na východě republiky pak bude kolem +2 stupňů. „Nejvyšší teploty v pátek vystoupí jen na 5 až 9 stupňů a v tisíci metrech na horách bude kolem -1 stupně. Foukat bude mírný severovýchodní až severní vítr. Na Moravě a ve Slezsku bude čerstvý, místy s nárazy kolem 55 kilometrů za hodinu,“ dodala.

Sobota

V sobotu pak bude charakter počasí podobný jako v pátek. Čeká nás také hodně oblačnosti. „Většinou zataženo až oblačno, i když hlavně v Čechách může být přechodně až polojasno. Na severu a severovýchodě se objeví místy přeháňky, jinde by měly být jen výjimečné, a v Čechách nad pěti sty metry, na Moravě a ve Slezsku nad devíti sty metry i sněhové,“ popsala Odstrčilová.

I teploty budou v sobotu podobné jako v pátek. „V noci klesnou na +1 až -3 stupně, na východě Moravy a ve Slezsku bude zase kolem +2 stupňů. Nejvyšší denní teploty vystoupí v sobotu jen na 4 až 8 stupňů Celsia. Navíc pocitovou teplotu bude na Moravě a ve Slezsku snižovat čerstvý severovýchodní až severní vítr, místy s nárazy kolem 55 kilometrů za hodinu,“ řekla meteoroložka.

Neděle

V neděli pak bude trochu tepleji. „Bude sice zataženo až oblačno, pršet by mělo zejména v jihozápadní polovině republiky a zpočátku nad pěti sty metry může i sněžit. Postupně ale bude hranice sněžení stoupat do nadmořské výšky tisíc metrů nad mořem. Během neděle bude od východu déšť a sněžení ustávat a částečně se bude zmenšovat i oblačnost,“ předpovídá Odstrčilová.

V noci na neděli bude trochu tepleji než v předchozích dnech, a to +3 až -1 stupeň. Nejvyšší denní teploty pak vystoupí na 8 až 12 stupňů. Foukat by měl mírný severovýchodní až východní vítr. „Na horách by mohlo v sobotu napadnout až osm, v neděli až sedm centimetrů nového sněhu,“ dodala.

Oteplovat se bude pozvolna až příští týden. „V pondělí už bude polojasno až oblačno, úplně beze srážek a teploty zase o maličko vyšší – 9 až 13 stupňů,“ řekla na závěr Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.