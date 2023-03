Víkend v Česku bude větrný a deštivý, na horách může v neděli sněžit

Počasí o víkendu bude větrné a deštivé, v neděli by mohlo ve vyšších polohách i sněžit. Nejtepleji bude do konce týdne dnes a v pátek, kdy se nejvyšší teploty budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia. Na víkend se mírně ochladí, na začátku příštího týdne bude pak v noci ještě mrznout a sněhové přeháňky se objeví i v nížinách. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Praha 9:20 30. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít