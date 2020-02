V noci bude sněžit. Meteorologové varují před těžkým a mokrým sněhem, může lámat stromy

Přes noc na pátek napadne místy až 15 centimetrů nového sněhu. Meteorologové předpovídají, že začne sněžit od západu. Na Českomoravské vrchovině a v jihozápadní polovině Čech napadne čtyři až deset centimetrů. Sníh má být většinou mokrý a hrozí to, že bude lámat stromy, způsobí škody na elektrickém vedení a s tím související výpadky proudu. Ve čtvrtek to sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Praha 18:43 27. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstraha před novou sněhovou pokrývkou platí do pátečního poledne. | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Současně zůstává v platnosti dřívější upozornění meteorologů na silný vítr na jihu země. Foukat má od půlnoci do pátečních 10.00 v Jihočeském, Plzeňském a Jihomoravském kraji a na Vysočině a v nárazech může přesáhnout rychlost 70 kilometrů v hodině.

Sněžit má začít ve čtvrtek kolem sedmé hodině večer ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji, kde by mělo do pátečního rána připadnout od čtyř do 12 centimetrů sněhu.

Sněhovou nadílku mezi třemi až sedmi centimetry sněhu očekávají meteorologové od půlnoci do pátečních 11.00 na většině území Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Ve východních okresech Moravy by ve stejnou dobu mohlo napadnout až 15 centimetrů sněhu.

Vysoké teploty se v Česku udrží i v březnu. Na horách ale podle meteorologů připadne vrstva sněhu Číst článek

Vzhledem k tomu, že sníh může být mokrý, může podle meteorologů působit škody na stromech, drátech elektrických vedení a výpadky v energetice. Řidiči směřující do hor by neměli zapomenout zimní výbavu, uvedli meteorologové a doplnili, že možné poškození stromů, případně menší škody na budovách, hrozí i od silného větru.

Sněžit bude místy i v sobotu, přes den ale bude přecházet v déšť. V neděli budou v nížinách srážky jen ojedinělé, ve vyšších oblastech budou sněhové nebo smíšené.