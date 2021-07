Teploty na Moravě překročí hranici 31 stupňů Celsia. Požáry hrozí až do pátku, varovali meteorologové

Ve čtyřech moravských krajích ve středu odpoledne teploty místy překročí 31 stupňů Celsia, až do pátku zde hrozí požáry. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž a dodržovat pitný režim. Ve své výstraze to v úterý uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Praha 12:14 6. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít