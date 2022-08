Meteorologové varují, že většinu Čech ve středu zasáhnou silná vedra, roste riziko vzniku požárů

Ve středu zasáhnou většinu Čech silná vedra. Teplota může dosáhnout až 34 stupňů. Roste kvůli tomu i riziko vzniku požárů. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), a z předpovědi počasí ústavu. Výstraha před požáry již nyní platí pro Ústecký kraj, kde hasiči stále bojují s ohněm v Českém Švýcarsku. Ve středu se pak riziko vzniku požárů rozšíří na další regiony. Praha 13:25 2. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstraha meteorologů před vysokými teplotami ve středu 8. srpna 2022 | Foto: Český hydrometeorologický ústav

„Na většině území Čech kromě výše položených oblastí budou teploty ve středu překračovat 31 stupňů Celsia,“ oznámili pracovníci ČHMÚ. Na západě a severozápadě Čech dokonce mohou vedra podle předpovědi dosáhnout až 34 stupňů. „V důsledku vysokých teplot a deficitu srážek se bude zvyšovat riziko vzniku požárů. Výstraha bude platit pro celé Čechy s výjimkou jižních Čech, Vysočiny a Krkonoš,“ doplnili meteorologové.

Výstraha před vysokými teplotami potrvá ve středu od 11.00 do 20.00. Platí pro celou Prahu, Středočeský a Ústecký kraj, pro většinu Plzeňského kraje, severní část Jihočeského a západní části Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Podle ČHMÚ hrozí lidem přehřátí a dehydratace. Meteorologové proto doporučují více pít, a to neslazené nealkoholické nápoje a minerální vody. Lidé by také měli kolem poledne a pak odpoledne omezit tělesnou zátěž a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci či v zaparkovaných autech.

Výstraha před požáry nyní platí v části Ústeckého kraje. Od středečních 11.00 se rozšíří do odvolání na téměř celé Čechy. ČHMÚ proto radí lidem nerozdělávat ohně v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem a nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by také měli dbát na úsporné hospodaření s vodou.

