Po chladném víkendu se v Česku mírně oteplí. Do Vánoc teploměry ukážou nanejvýš tři stupně

Po pondělním velmi chladném dni, kdy Česko zažilo i zatím nejmrazivější ráno této zimy, se v dalších dnech mírně oteplí. Přes den bude v průměru kolem nuly, noci zůstanou mrazivé. Má dál sněžit, v nížinách mohou být srážky i smíšené nebo dešťové, po ránu se mohou objevit mrznoucí mlhy. Celé následující období do konce roku bude podle dlouhodobého výhledu teplotně průměrné, přičemž podprůměrný bude právě tento týden. Praha 22:12 4. prosince 2023

V noci na pondělí a k ránu klesaly teploty v některých místech v Česku k minus 15 stupňům, na jihu republiky teploměr při jasné obloze výjimečně ukázal ještě méně.

Nejchladněji bylo na Šumavě, teploty tam klesly pod 25 stupňů pod nulu, ve Volarech na Prachaticku naměřili minus 28,1 stupně Celsia. Nízké teploty zaznamenali meteorologové vedle jižních Čech také v Plzeňském kraji, jižní polovině Středočeského kraje a na Vysočině.

Pondělní ráno tak bylo zřejmě z celého týdne nejchladnější, v úterý po ránu mohou teploty klesnout ještě k osmi až deseti stupňům Celsia.

V průměru ale budou podle meteorologů tento týden maximální denní teploty kolem nuly, na konci týdne může být až kolem dvou stupňů. V noci budou průměrné minimální teploty kolem minus pěti stupňů a koncem týdne kolem minus dvou stupňů.

„Další týdny (do 31. prosince) budou pravděpodobně teplotně průměrné s minimálními teplotami v relativně nejteplejším týdnu od 18. do 24. prosince kolem minus tří stupňů a nejvyššími kolem plus tří stupňů,“ doplnili meteorologové.

Z hlediska srážek budou podle nich v jednotlivých týdnech velké rozdíly. Tento týden očekávají podprůměrné úhrny kolem sedmi milimetrů, zatímco ve druhém by mělo spadnout přes deset milimetrů a v posledních dvou týdnech roku kolem devíti milimetrů srážek.

Tento týden bude podle meteorologů ještě převažovat sněžení, v dalších týdnech už budou srážky smíšené nebo dešťové, přechodně i mrznoucí. Na horách občas zaprší, dodali.