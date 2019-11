Meteorologové varují před první nadílkou: v úterý a ve středu napadne těžký mokrý sníh

Meteorologové rozšiřují varování před těžkým a mokrým sněhem. V úterý od šesti odpoledne do tří v noci by mělo v Jizerských horách, Krkonoších, na Šumavě a Vysočině napadnout mezi pěti a deseti centimetry nového sněhu. Výstraha s nízkým stupněm varování ale platí i pro středu pro stejné oblasti - kromě Šumavy. Sníh může komplikovat dopravu od středečního poledne až do noci na čtvrtek.

