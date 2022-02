ONLINE: Počet hospitalizovaných s covidem-19 v Praze prudce stoupl. Proti polovině ledna jde o dvojnásobek

Počet hospitalizovaných s covidem-19 v pražských nemocnicích se za poslední tři týdny zdvojnásobil. Ve středu jich bylo 328 a 52 z nich přibylo za poslední den. Pacientů na jednotkách intenzivní péče je za stejnou dobu asi o třetinu víc, aktuálně jich je 63. Vyplývá to z dat, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví. Sledujeme online Praha 18:03 3. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hospitalizovaných s covidem-19 je v pražských nemocnicích proti polovině ledna dvojnásobek (ilustrační foto) | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

Vlna epidemie způsobená variantou omikron zasáhla metropoli nejdříve ze všech regionů, aktuálně už počet případů za týden na 100 000 obyvatel začal mírně klesat.

Například Fakultní nemocnice v Motole ve čtvrtek na twitteru uvedla, že tamní zdravotníci pečují o 71 nakažených, z nichž devět je ve vážném stavu a 16 naopak nemá žádné příznaky. Umělou plicní ventilaci potřebují tři tamní pacienti, podávání kyslíku deset.

Data o hospitalizacích pravidelně zveřejňuje na twitteru také Fakultní nemocnice Bulovka. Aktuálně se tam starají o 67 pacientů s covidem-19, což je nejvíc zhruba od poloviny prosince.

Fakultní nemocnice Bulovka

@NaBulovce K dnešnímu dni náš personál pečuje o celkem 67 pacientů s covid-19 (z toho 8 na JIP). Vývoj počtu hospitalizovaných pacientů ve FNB s touto nemocí (od října 2021) můžete vidět v grafu. 2

Současné počty ale nedosahují ani zdaleka naplněnosti nemocnic na jaře 2021. V březnu bylo v pražských nemocnicích i více než 1000 nakažených a 250 na jednotkách intenzivní péče. Více než středečních 328 bylo naposledy 30. prosince, maximum vlny z loňského podzimu bylo téměř 700.

Podle údajů Hygienické stanice Hlavního města Prahy se už koronavirem nakazilo více než 405 000 Pražanů, což je asi třetina obyvatel. Od poloviny ledna se denní počty pozitivně testovaných pohybují nad 5000 v pracovní den. Prozatímní maximum je více než 8800 ze středy 26. ledna.

Odborníci odhadují, že do stavu, který by vyžadoval hospitalizaci, se lidé dostávají obvykle za týden až deset dní od nakažení. U předchozích variant koronaviru platilo, že péči lékařů v nemocnici potřebuje zhruba třetina nakažených seniorů. Za poslední dva týdny bylo v Praze pozitivně testováno více než 4500 lidí nad 65 let. Z 328 aktuálně hospitalizovaných tvoří zhruba dvě třetiny, je jich 223 a 49 na JIP.

Méně pozitivně testovaných

Celkově už počty denně pozitivně testovaných začaly v Praze klesat. Zatímco minulý týden byl denní průměr téměř 5600, tento týden je za první tři dny asi 4800, přičemž víkendové dny, kdy se méně testuje, průměr ještě sníží.

Situace se ale zhoršuje v okolních regionech. Ještě v polovině ledna byla Praha mezi okresy nejhorším regionem při přepočtu na 100 000 pozitivně testovaných obyvatel za týden.

V současné době je 17 okresů, které jsou na tom hůře. Většina jich je ve Středočeském a Plzeňském kraji, ale také v Ústeckém, Královéhradeckém, Pardubickém nebo Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském. Nejhůř je na tom aktuálně okres Mladá Boleslav s 2968,5 pozitivně testovaného na 100 000 obyvatel za týden, nejlépe okres Bruntál s 1629.