Otrnulo nám, přitom pandemická situace se může velmi snadno zvrtnout, upozorňuje virolog Grubhoffer

Epidemie covidu-19 v Česku podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ještě neskončila. Klesající trend denních přírůstků nově nakažených se zastavil a v Praze roste incidenční číslo. Podle virologa Libora Grubhoffera je to důvod ke znepokojení: „Nikoliv podléhat panice, ale uvědomit si, že situace se může velmi snadno zvrtnout. Je to v samé podstatě pandemií,“ uvedl v Interview Plus.

Praha 16:54 29. června 2021