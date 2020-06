ONLINE: Za den v Česku přibylo 300 nových případů koronaviru. Přes sedm tisíc lidí se již vyléčilo

V Česku v neděli přibylo 305 nových případů koronaviru. Počtvrté od začátku epidemie tak byl denní přírůstek vyšší než 300, naposledy se to stalo 3. dubna. Aktuální nárůst zřejmě souvisí s rozsáhlým testováním na Karvinsku a v těžební firmě OKD. Praha 6:22 29. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eskalátory v pražském obchodním centru | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dosud se v České republice koronavirem nakazilo celkem 11 603 lidí, vyléčilo se jich 7 705, obětí je 348. Aktuálně tak v zemi je 3 550 nakažených. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví k pondělní 0.30.

Denní nárůst nových případů v poslední době zrychluje. Ve čtvrtek přibylo 93 nakažených, v pátek 168 a v sobotu už 260. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se ale nejedná o druhou vlnu epidemie. „Protože my teď provádíme poměrně masivní testování v tom nejpostiženějším regionu, a to je Karvinsko, a to stále tak trvá,“ řekl v neděli na Primě. Plánované celorepublikové rozvolňování přijatých opatření od 1. července se proto nebude Karvinska týkat.

Právě v okrese Karviná je podle údajů ministerstva aktuálně nejvyšší podíl nově potvrzených případů nákazy na obyvatele. Na 100 tisíc obyvatel tam připadá asi 181 případů za posledních sedm dní. V sousedním okrese Frýdek-Místek, kde je druhý nejvyšší výskyt, je zhruba 32 případů na 100 tisíc obyvatel.

Moravskoslezský kraj je také nejpostiženějším regionem Česka od začátku epidemie. V posledních dnech předstihl Prahu. Tamní laboratoře dosud odhalily 2 644 nakažených, v hlavním městě jich zatím bylo 2506. Na 100 tisíc obyvatel připadá v Moravskoslezském kraji více než 220 případů nákazy, v Praze je to 189 nakažených na 100 tisíc obyvatel.

Počet obětí ale stále zůstává nejvyšší v hlavním městě, kde dosud s covidem-19 zemřelo 104 lidí. Moravskoslezský kraj hlásí 69 zemřelých, Karlovarský kraj 38. V šesti krajích je počet obětí nižší než deset.

U většiny lidí má nemoc mírný průběh. V neděli bylo s koronavirem hospitalizováno 117 pacientů, těžký průběh mělo deset z nich.