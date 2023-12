Obyvatel Česka za devět měsíců díky migraci přibylo. Klesl počet sňatků i porodů

Obyvatel Česka za tři čtvrtletí přibylo o 54 700 na 10,88 milionu. Za nárůstem stála opět migrace. Víc lidí zemřelo, než se narodilo. V meziročním srovnání bylo narozených dětí o 11 procent méně, přičemž porodnost se snížila u žen všech věkových skupin do 45 let. O více než deset procent méně bylo proti loňskému roku i sňatků a rovněž ubylo zemřelých a rozvodů. Vyplývá to z předběžných údajů, které v úterý zveřejnil Český statistický úřad.

