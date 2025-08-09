Počet vražd letos meziročně mírně stoupl na více než sedmdesát. Výrazně jich přibylo na jižní Moravě

Za prvních šest měsíců letošního roku začala policie vyšetřovat 71 vražd, meziročně o pět více. Výrazně jich přibylo v Jihomoravském kraji, kde loni kriminalisté ke konci června evidovali čtyři vraždy, letos o deset více. Statistiky zahrnují nejen dokonané činy, ale také pokusy a přípravy vražd. Vyplývá to z měsíčních statistik, které policie zveřejnila na svých stránkách.

Policie

Policie začala od začátku roku vyšetřovat 71 vražd (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nárůst policie zaznamenala i u celkové násilné kriminality či mravnostních trestných činů, ubylo naopak krádeží či hospodářských trestných činů. Celkově do konce června počet trestných činů meziročně klesl o 3074 na 88 241 skutků.

Stejně jako v předchozích letech převažují i v prvním pololetí letošního roku vraždy motivované osobními vztahy, letos jich policie eviduje 42. Registrovala také dvě vraždy se sexuálním motivem, jednu loupežnou vraždu a jednu vraždu na objednávku. Ze všech zaznamenaných skutků vražd jich policisté dosud objasnili 61.

Nejvíce trestných činů vraždy se letos stalo podle statistik právě v Jihomoravském kraji, který na prvním místě vystřídal hlavní město. V Praze policisté evidovali devět vražd, stejně jako ve Středočeském kraji.

Nejméně vražd registrovala policie v Moravskoslezském kraji a na Vysočině. Měsícem s nejvyšším počtem vražd je zatím letošní květen, kdy se jich stalo 15, nejméně vražd, po deseti, policie evidovala v lednu a v březnu.

U násilné kriminality zaznamenala policie meziroční nárůst o 75 skutků na 7439 trestných činů, u mravnostní kriminality o 110 skutků na 1983 trestných činů. Prostých krádeží za první pololetí ubylo o 547 na 15 885 trestných činů a krádeží vloupáním o 436 na 13 701 skutků.

Hospodářských trestných činů policie letos do konce června eviduje 6583, meziročně o 803 méně. Vojenských a protiústavních trestných činů zaznamenala 19, loni jich do konce června registrovala 16.

Z dosud objasněných násilných trestných činů spáchaly děti do 18 let 291 skutků, z toho sedm vražd. Loni policisté v této kategorii evidovali za prvního půl roku 352 násilných činů, vraždy byly tři.

Za celý rok 2024 policie evidovala 173.322 trestných činů, což je o 8096 méně než o rok dříve. Kriminalita tak oproti roku 2023 poklesla o 4,5 procenta. Vražd se loni stalo 151, o osm méně než v předchozím roce. Pachatelé dokončili 69 z nich, o zbytek vražd se pokusili nebo je připravovali.

Počet vražd v Česku
Kraj leden-červen 2025 leden-červen 2024
Praha 9 12
Středočeský kraj 9 7
Jihočeský kraj 4 6
Plzeňský kraj 6 6
Ústecký kraj 5 9
Královéhradecký kraj 3 3
Jihomoravský kraj 14 4
Moravskolezský kraj 2 3
Olomoucký kraj 5 1
Zlínský kraj 3 2
Kraj Vysočina 2 2
Pardubický kraj 3 5
Liberecký kraj 3 5
Karlovarský kraj 3 1
Celkem 71 66

