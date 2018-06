Spor o Pocheho v Babišově vládě. ‚Hrad je další koaliční strana, Zeman teď necouvne,‘ myslí si politolog

Druhému pokusu o sestavení vlády Andreje Babiše z ANO již referendum ČSSD nebrání. Sociální demokraté v něm rozhodli, že se na vládě podílet budou. Problémem je nyní obsazení ministerstva zahraničí, kam chce ČSSD nominovat europoslance Miroslava Pocheho, kterého však premiér Babiš a prezident Zeman odmítají. Na aktuální situaci ohledně skládání vlády se server iROZHLAS.cz zeptal politologa z Univerzity Karlovy Josefa Mlejnka ml. Rozhovor Praha 10:01 17. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Poche z ČSSD na sjezdu strany v roce 2017 | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vypadá to jako patová situace. Jan Hamáček trvá na tom, že Poche bude ministr zahraničí. Sám Poche chce o post dál usilovat. Zeman, Babiš a komunisté jsou ale proti. Prosadí si podle vás nakonec ČSSD svou?

Mně se zdá, že spíš asi ne, protože výroky jak Miloše Zemana, tak hradního mluvčího Ovčáčka jsou tak ostré, že si nedovedu představit, že by teď couvnul. Miloš Zeman je člověk i politik, který když si na někoho zasedne a někoho nechce, navíc to ještě řekne takhle veřejně, tak na tom bude velmi tvrdě trvat.

Podle vás je pravděpodobnější, že ustoupí sociální demokracie?

Pravděpodobně ano. Nevím, jakou ten ústupek bude mít podobu, protože to může poté být i tak, že sociální demokraté odmítnou na té koalici participovat, takže by to byl od nich ústupek do opozice. I když v rámci ČSSD jsou lidé, kteří už se těšili na to, jak v té vládě budou, takže možná zatlačí na svého stranického kolegu (Pocheho, pozn. red.), aby v uvozovkách „dostal rozum“. Těžko to teď odhadnout.

Mohla by podle vás kvůli Pochemu skončit vyjednávání o druhé Babišově vládě?

Vyjednávání o vládě se sociální demokracií by určitě skončit mohla. Ta jednání samotná by pak ale dále pokračovala, protože Andrej Babiš je jmenovaným premiérem a dokonce už minulý týden komunisté ústy Vojtěcha Filipa sdělili, že by klidně podpořili i menšinovou vládu hnutí ANO.

Tam by poté museli vstoupit do hry i okamurovci, protože ANO a KSČM většinu nemají, takže by tam musel být nějaký další partner, který by tu vládu podpořil. Nabízí se jedině SPD.

Takže i ta další varianta je podle vás Andrej Babiš ve spolupráci s komunisty a SPD?

Ano, asi v podobě menšinové jednobarevné vlády, podpořené v parlamentu.

Babiš pojede v neděli za Zemanem, aby mu představil kompletní seznam členů nové vlády. Prezident Miloš Zeman podle svého mluvčího nikdy Pocheho ministrem zahraničí nejmenuje. Dají se odhadnout další kroky Zemana a Babiše, kteří budou chtít ČSSD přesvědčit?

Těžko to odhadovat. Myslím, že Miloš Zeman prostě Pocheho nechce, navíc se už dopustil tolika výroků, že on vlastně nemá kam ustupovat. Pokud jde o Babiše, tak ten k tomu zatím vždy zaujme ten postoj, že chce, aby to vyřešila ČSSD se Zemanem.

ČSSD to samozřejmě tlačí přes Babiše, aby on jako premiér bránil její zájmy. Teď je taková dočasná remíza. Namísto toho, aby Andrej Babiš představoval Miloši Zemanovi již ta jména, která navrhuje, tak je to zatím spíše debata o nominantech. Andrej Babiš by byl samozřejmě v zásadě nejraději, kdyby sociální demokracie Pocheho stáhla a dala tam někoho jiného a on tak měl vyřešený problém.

Pokud by se Andrej Babiš přeci jen podvolil sociální demokracii a navrhnul Miroslava Pocheho jako ministra zahraničí, může vůbec prezident odmítnout jmenovat ministra, pokud ho navrhne premiér?

Podle Ústavy ne. V ústavě je napsáno, že prezident jmenuje ministry a dosud ta praxe byla taková. V minulosti bychom našli příklady, kdy tomu tak nebylo, ať už u Václava Klause, nebo u Václava Havla, kdy se jim jmenovaný nelíbil a dokonce naznačovali, že by ho nemuseli jmenovat, ale pokud to tak bylo, tak to bylo výjimečné a trvalo to krátce.

Vždycky to ale dopadlo tak, že se prosadila vůle premiéra. U Miloše Zemana je to myslím něco jiného. On je daleko zatvrzelejší i v řadě jiných jmenování. On už dal několikrát najevo, že když si postaví hlavu, tak s ním máloco hne. U něj bych očekával, že bude klást daleko větší odpor.

Pokud by prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat některého z ministrů, měl by to podle místopředsedy ČSSD Martina Netolického řešit Ústavní soud. Je to možné

Ústavní soud by to samozřejmě řešit mohl, teď přesně z hlavy nevím jakým způsobem a jakou formou, ale kdyby k tomu skutečně došlo, tak je to dlouhodobá věc, takže pokud jde o vládu, tak tuto situaci Ústavní soud nevyřeší. Pokud tam nějaké rozhodnutí padne, tak si myslím, že by se to vleklo například až do podzimu. Ústavní soud není nástroj, který může aktuálně a rychle tento problém řešit.

Pokud by nakonec Poche nebyl kandidátem na ministra zahraničí, mohl by někdo podle vás napadnout referendum, ve kterém se ČSSD vyslovila pro vstup do vlády? Premiér Andrej Babiš opakuje, že se v referendu o jménech nehlasovalo.

V tom referendu asi přímo jména nebyla. Tam se na základě dojednaných podmínek hlasovalo o vstupu do vlády, ale je pravda, že v době konání referenda ČSSD nominace na ministry byly známé, takže je samozřejmě možné, že kdyby se to jméno teď změnilo, tak by to mohl v rámci ČSSD někdo napadnout.

Těžko to jednoznačně doložit. Lidé, kteří se referenda zúčastnili, tak fakticky věděli o složení těch pěti ministrů a Miroslav Poche je významná osoba ČSSD a post ministra zahraničí je z toho portfolia, které dostala ČSSD, spolu s ministerstvem vnitra ten nejdůležitější. Reálně a fakticky je to důvod, proč by proti tomu mohl být uvnitř ČSSD odpor. Část straníků by to referendum kvůli tomu mohla považovat za zneplatněné.

Mohlo by to dojít až tak daleko, že by straníci ČSSD vládu při hlasování o důvěře ve sněmovně nepodpořili?

Pokud jde o běžné straníky, tak ti už nemají žádnou možnost, jak aktuálně dát najevo nějaký odpor. Možná tím, že z ČSSD vystoupí. Kdo ale může dát nějaký odpor, tak jsou poslanci za ČSSD. Mezi nimi je část lidí, kteří ke vstupu do vlády skutečně odpor mají.

Oni teď mohou říct, že byli ochotni respektovat výsledek referenda, ale pokud je tam tak významná změna na postu ministra zahraničí, tak mohou cítit závazek nepodpořit vznikající vládu. Pokud ČSSD tu nominaci změní, tak část poslanců z jejich klubu řekne, že vládu nepodpoří. Pak ty počty ve sněmovně budou opět jiné.

Takže by teoreticky vláda nemusela dostat důvěru?

Teoreticky by to mohlo dopadnout tak, že by vládu důvěru nakonec nedostala, ano.

Ještě ke jménům ministrů. Zatímco ČSSD už je zveřejnila, ANO je stále tají. Babiš by je měl říct v pátek. Kdo by podle vás mohl usednout v čele jednotlivých ministerstev, které bude mít v gesci hnutí ANO?

Z těch nominantů za ANO, kteří jsou mediálně propíráni, je zajímavý kandidát na ministra průmyslu, který má velmi blízko k Miloši Zemanovi (František Koníček – pozn. red.). Ostatně ta pětice postů pro sociální demokracii je spíše ve formátu čtyři sociální demokraté a jeden Zemanův člověk Miroslav Toman jako nominant na ministra zemědělství, který byl členem Zemanovy SPOZ, byl v Rusnokově vládě, čili už ta nominace od ČSSD byla vůči Hradu takovým vstřícným krokem.

V rámci toho svého balíčku ministrů jedno místo zcela přepustili Zemanovcům, což je docela výrazně vstřícné gesto. Tím spíš pro ně musí být studenou sprchou, když Zeman řekne „Poche nikdy“ a ať už sám, nebo ústy Jiřího Ovčáčka jej uráží. Pokud jde o nominaci ministrů, tak je velmi zajímavé, kolik z nich bude de facto ministrů z Hradu. Tady se rýsuje minimálně to, že Miloš Zeman by v té vládě měl dva ministry. Je nutné vnímat Miloše Zemana a Hrad jako další koaliční stranu.