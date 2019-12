Ve Vinohradské 12 jsme se věnovali desítkám zpravodajských událostí, které nebývají zrovna veselé. Zapátrali jsme proto v paměti i v rozhlasovém archívu po tom, co se do našeho podcastu nedostalo, ale přece by nemělo zapadnout. Poslechněte si, jak se odehrála záchrana autobusu plného lidí, jak pecky z ovoce pomáhají zalesňovat krajinu nebo jak se český tramvaják dostal na stránky britských novin.