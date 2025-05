‚Počítám, že peněz bude míň, nebo žádné,‘ říká ředitel střední školy k novele financování nepedagogů

Poslanci ve středu schválili novelu školského zákona, která má zajistit financování nepedagogických pracovníků ze strany zřizovatelů – tedy krajů a obcí. „Počítám, že pokud se to schválí, tak buď bude peněz míň, nebo žádné,“ obává se ředitel střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích Jaroslav Koreš. Radiožurnálu v rozhovoru před hlasováním též řekl, že nad nynější situací raději vůbec nepřemýšlí. Rozhovor Praha 14:08 28. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Počítám, že pokud se to schválí, tak buď bude peněz míň, nebo žádné,“ obává se ředitel střední školy Jaroslav Koreš (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

S ohledem na nejasné financování nepedagogických pracovníků od příštího roku, v jaké situaci jste teď ve škole situaci vy?

My nad tím radši vůbec nepřemýšlíme, protože jsem si řekl, že to nebude schválené, tak nemá cenu se tím stresovat. Hlavně s mými kolegy, kterých se to týká, to radši moc neřeším, i když nějakou představu samozřejmě mám.

Dnes to dost možná schválené bude. Jak vás může změna financování školníků, kuchařek a ostatních nepedagogů ovlivnit? Co za komplikace to pro vás bude představovat?

Přijde mi to jako smutná historka v tom, že se tady šetří za každou cenu, byl daný nějaký úkol, ale nebylo řečeno, jaký má řešení. Je tady spousta otazníků.

Já bych si moc přál, aby to dopadlo tak, že to celé usne, protože jinak bych musel řešit, kde vezmu ty peníze, což je dost velká otázka. A kolik jich doopravdy budu mít, to já samozřejmě taky nevím. Pak se těžko plánuje, co dál.

Kde vezmete ty peníze – podle toho hrubého náčrtu pro nás lajky je dostanete od zřizovatele.

Na to zřizovatel samozřejmě musí mít peníze. A musí říct „Dobře, všechny pozice, které ve škole máte, jsou pro nás smysluplné.“ Když vezmu, že Jihočeský kraj má dejme tomu 120 škol, tak někdo z kraje bude muset obejít všech 120 škol a ptát se na každou pozici. Nebo nám dají ty samé peníze, což bych v principu moc neočekával.

Obáváte se tedy, že na školníky, kuchařky a další nepedagogy budete mít méně peněz?

Počítám s tím, že pokud se to schválí, tak buď bude peněz míň, nebo nebudou žádné.

Máte od nepedagogů na vaší škole nějakou odezvu?

Některé kolegyně to samozřejmě řeší, tak já jim vždy říkám, ať jsou v klidu, že to určitě vyřešíme. Protože nemá cenu je stresovat tím, že já nevím, co bude dál.

Z jiného hrníčku

Plánujete na nové podmínky reagovat, abyste to vyřešili? Hrozí, že budete muset třeba propouštět?

V krátkodobém horizontu, alespoň do konce kalendářního roku, počítám s tím, že bychom to zaplatili z peněz učitelů. To je další smutná historka, protože pokud mám jeden balíček na peníze a mám tam deset nepedagogických pracovníků, tak s tím budu muset něco dělat.

Těžko ty lidi vyhodím, protože k tomu musím mít nějaký legislativní důvod. A to, že pro ně nemám práci, je docela složité. Pokud se zbavíte těch lidí, dáme vám peníze na například tři odstupné platy, ale to mi taky nikdo neřekl. V tuto chvíli nevím, jestli se můžu s těmi lidmi legislativně správně rozloučit a budu na to mít peníze, nebo ne.

Pokud byste to jaksi dotoval z peněz učitelů, tak budou mít méně peněz oni. To znamená, že byste musel přátelsky dohodnout, aby si svoje peníze s nepedagogy přerozdělili. Úplně tomu nerozumím, promiňte.

To je ta smutná historika z „říďovského“ života, protože to budu muset vymyslet tak, abych ideálně nenaštval vůbec nikoho. Otázka je, jak to dát dohromady. Jasně že učitelé z toho budou taky nešťastní, protože objem peněz, který mám na nepedagogické pracovníky, budu muset vzít z jejich kopičky.

To jinak nejde?

Nebo učitelům řeknu nashledanou a učitelkám ‚Vy mi tady budete uklízet, jo?‘ To mi taky nikdo neudělá. A nebo vyhodím uklízečky a budu muset zajistit firmu na úklid, ale to také stojí peníze, které teď nemám. Anebo nebudu uklízet ve škole, načež se na mě obrátí rodiče a řeknou „Vy v té škole nemáte uklizeno.“

Ministerstvo školství má v nejbližších dnech poslat školám celkem 10 miliard právě na nepedagogy a další neinvestiční výdaje, například učební pomůcky a učebnice. Ta částka má pokrýt část příštího školního roku, září až prosinec. Tohle je podle vás dostatečné?

Nemám tucha o všech školách, ale co jsem si zjišťoval, tak to nebude stačit. Buď toto zadotuje zřizovatel, který s tím také nepočítá, nebo to zadotuje každá škola.

A z čeho?

To je ta schůdná historka, že? Jediné, z čeho to můžu zadotovat, je balík na platy, který mám společný pro učitelé a pro nepedagogické pracovníky.