Počty členů ve stranách: nové tváře hlásí ANO, Piráti i KSČM. ČSSD ztratila po volbách 1500 lidí

„Mimořádný nárůst“ žádostí o členství hlásí po loňských sněmovních volbách KSČM, dlouhodobý zájem je o ODS. Nové tváře přivítal i nováček ve sněmovně – Piráti.

Až dvojnásobný nárůst nových členů nastal u hnutí ANO, vítěze loňských parlamentních voleb.

ČSSD přišla po volbách do sněmovny o více než 1500 členů. Strana si to vysvětluje „nezdarem“.

Členové ubývali i komunistům, vinou úmrtí přišli o 2,5 tisíce lidí. I tak ale zůstávají sněmovní stranou s nejvíce členy. Poslanecká sněmovna se v novém povolebním uspořádání sešla poprvé v listopadu, tedy měsíc po volbách | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Lehce přes tři tisíce členů mělo loni na konci října hnutí ANO. Letos v květnu už zní číslo jinak, a to 3264 členů. Nárůst zaznamenala strana podle mluvčího Vladimíra Vořechovského právě po loňských volbách, které hnutí premiéra Andreje Babiše vyhrálo.

„Za dané období došlo k cirka dvojnásobnému nárůstu počtu členů ve srovnání s nárůstem členů za jiné srovnatelné období,“ uvedl Vořechovský.

Setrvalý nárůst

„Do ODS jsem se rozhodl vstoupit, protože už jsem dál nechtěl nezapojeně sledovat, jak se opět komunisti dostávají k moci.“ Tak pětadvacetiletý Josef Mikoláš popisuje, proč se ke konci letošního března rozhodl vstoupit do ODS. „Proti komunistům bojoval můj praděda, děda a dnes musím i já,“ vysvětluje.

S nárůstem nových členů se ODS podle zastupujícího mluvčího Václava Smolky setkává už delší dobu, jen se ziskem více než jedenáct procent v loňských volbách do Poslanecké sněmovny to strana nespojuje. Zájem lidí o vstup do strany prý občanští demokraté zaznamenali nejen po volbách, ale i předtím v kampani. Meziročně se strana podle Smolky rozrostla o 74 nových lidí, aktuálně má ODS více než 14 tisíc členů.

Středoškoláci i politici

Naopak zmíněné KSČM přibylo za loňský rok přesně 276 nových tváří. „Jedná se zejména o středoškoláky, ale i vysokoškoláky, jsou mezi nimi i komunální politici,“ přibližuje mluvčí Robert Kvacskai. Zájem lidí o členství právě v KSČM popisuje po loňských volbách jako „mimořádný nárůst“, a to v řádu desítek žádostí.

„Ve srovnání s rokem 2016 došlo k úbytku 2 554 členů. Jedná se o přirozený úbytek vinou úmrtí,“ říká mluvčí s tím, že k poslednímu prosinci mělo stranickou knížku komunistů přesně 37 402 členů.

Podstatně jiná čísla jsou u další zavedené politické strany - ČSSD. Sociální demokracie měla letos na konci března 17 683 členů. Přitom ještě loni v září drželo členský průkaz 19 221 osob.

„Tento úbytek členů si vysvětlujeme jevem, kterým si procházejí všechny významné politické subjekty v případě volebního nezdaru,“ vysvětluje mluvčí sociální demokracie Petr Vurbs.

Nováčci k nováčkům

Neméně zajímavá čísla jsou u nováčků mezi zákonodárci. Odhadem až desetinásobně větší zájem je u Pirátů, kteří se do sněmovny dostali vůbec poprvé. Řečí čísel: nových přihlášek obdržela strana po volbách okolo čtyř stovek. Před volbami měli Piráti 504 členů, nyní je to o 230 lidí víc. U některých zájemců totiž ještě nebyl dokončen přijímací proces.

O členství se podle mluvčího Jakuba Dušánka zajímají nejčastěji lidé mezi 18 až 60 lety, nejvíce pak v rozmezí 20 až 40 let. „Profesí jsou to často lidé směřovaní do oblasti IT, dále studenti a jazykově nadaní, úředníci, ale i řada jiných profesí. Jsou mezi nimi i komunální zastupitelé či členové různých komisí,“ popisuje mluvčí Dušánek.

Od posledních parlamentních voleb ubylo Pirátům 18 členů, a to z důvodu: 12 nezaplatilo příspěvek na další roční období;

4 již nechtěli být dále členy;

1 odešel kvůli zaměstnání, v němž dle zákona nemůže být členem politické strany;

1 byl vyloučen.

Podle Dušánka strana některé z nových žádostí odmítla. Důvody jsou nejrůznější. „Realizace neschválených činností, a to i po předchozím napomenutí, neoprávněné vystupování jménem strany, udávání nepravdivých informací, nedůvěryhodnost, nejasné finanční pozadí, špatná pověst v kombinaci s minimálním až nulovým přínosem,“ vyjmenovává některé z nich mluvčí Dušánek.

Podle mluvčí SPD Michaely Dolenské „stále stoupá“ i zájem o hnutí Tomia Okamury. Nyní má prý téměř 13 tisíc lidí, ať už přímo členy, nebo čekatele.

„Od parlamentních voleb počet členů a zájemců jednoznačně narostl. Přesná data jako je věk, pohlaví a zaměstnání k dispozici já osobně nemám a také respektujeme zákon o ochraně osobních údajů,“ vzkázala mluvčí Dolenská.

O „výrazně zvýšeném zájmu“ o členství mluví i TOP 09. Dosud obdržela 631 nových přihlášek, z nich už bylo 453 zájemců přijato a další strana zpracovává. „Před volbami byl počet členů 2 569, k dnešnímu dni (29. května; pozn. red.) máme 2 941 členů,“ popisuje mluvčí Lenka Brandtová. Mezi novými členy je například zastupitel Plzeňského kraje a také městské části Plzeň - Černice Jiří Dort nebo europoslanec Luděk Niedermayer.

„Mou ambicí nebylo a není hrát podstatnou úlohu ve fungování strany. Své pole působnosti vidím spíše v odborné rovině a otázce vztahu naší země k EU,“ řekl Niedermayer.

Ze všech nových přihlášek odmítla TOP 09 celkem deset uchazečů. Zároveň od posledních voleb zaniklo členství u 73 lidí, valná většina z nich ze strany vystoupila.

Podobně to bylo i u hnutí Starostové a nezávislí, kterým od voleb přišlo na 250 žádostí. Mezi zájemci o členství jsou podle mluvčího Karla Kremla komunální politici, ovšem není to podmínka.

„Konstantní“ lidovci

Loňské volby do sněmovny naopak nezměnily nic u KDU-ČSL, situace je konstantní, uvedla mluvčí Denisa Morgensteinová. Podle ní se počet členů za poslední čtyři roky pohybuje kolem 25 tisíc.

„Pravidelně posílají přihlášky a v průměru straně přibude každý měsíc asi 30 členů. Samozřejmě členové na druhou stranu i ubývají, ale například velmi dobrá situace je v Praze nebo Zlíně, kde jsou čísla potěšující,“ popsala mluvčí.