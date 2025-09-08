Pod pražským letištěm vznikne vlakové nádraží. Stavba na trase Praha-Kladno potrvá do roku 2030

Projekt podzemního vlakového nádraží na Letišti Václava Havla získal pravomocné povolení záměru. V pondělí to oznámila Správa železnic. Stavba za 6,5 miliardy korun by měla začít v roce 2027 a potrvá tři roky. Nádraží bude součástí tratě spojující Prahu s Kladnem.

Projekt podzemního nádraží na pražském letišti získal klíčové razítko

První podzemní stanici na české železnici provede firma, která vzejde ze soutěžního dialogu. Projekt bude financován ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Dodavatel zajistí také stavbu úseků z letiště k nádraží v Ruzyni a dále do Veleslavína.

Stavba získala letos v březnu pravomocné územní rozhodnutí. Na podzemním nádraží budou dvě koleje, mezi kterými bude oboustranné nástupiště. Z nádraží povede cesta do obou letištních terminálů.

Projekt modernizace železnice z Prahy do Kladna s připojením ruzyňského letiště tvoří zhruba deset staveb, z nichž některé jsou hotové a jiné se staví. Kompletně by měla být trať Praha - Kladno zmodernizována v letech 2029 či 2030 a náklady se mají blížit 50 miliardám Kč.

V letech 2017 až 2020 nechala Správa železnic zrekonstruovat Negrelliho viadukt v Praze. V současné době se v projektu železnice na letiště modernizují úseky mezi Bubny a Výstavištěm a mezi Kladnem a zastávkou Kladno-Ostrovec. Počátkem roku začala i modernizace Masarykova nádraží, které bude následně výchozí stanicí tratě na letiště.

Koncem loňského roku Správa železnic vypsala tendr na modernizaci trati mezi Prahou-Ruzyní a Kladnem. Pak mají následovat práce mezi Ruzyní a letištěm včetně stavby nové stanice přímo u letiště. Od roku 2026 organizace plánuje přestavbu tří úseků mezi novou zastávkou Praha-Výstaviště a stanicí Praha-Ruzyně.

