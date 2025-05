‚Podáme trestní oznámení.‘ Resort spravedlnosti reagoval na audit, po němž Válek odvolal ředitelku

Výsledky auditu zadaného později odvolanou ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv se zabývalo ministerstvo spravedlnosti. Považovalo je za tak závažné, že se kvůli nim rozhodlo podat trestní oznámení. Plyne to z dokumentu, jejž má iROZHLAS.cz k dispozici. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) nechal ředitelku odvolat. Ta kvůli tomu zatím úspěšně vede soudní spor. Praha 5:00 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bývalá ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Kateřina Podrazilová má za sebou první krok v boji proti svému odvolání, které považuje za nepřípustné. Jak iROZHLAS.cz informoval minulý týden, Městský soud v Praze po její žalobě zrušil rozhodnutí nejvyššího státního tajemníka. Ten zkoumal odvolání Podrazilové a podle jeho závěru bylo v pořádku.

Audit zadala Podrazilová tři týdny poté, co 20. září 2023 nastoupila do funkce. Šetření provedla firma KPMG. Ředitelka jeho závěry předložila spolupracovníkům z vedení ústavu 18. prosince téhož roku. Z toho samého dne přitom pochází rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, pod něhož ústav spadá, o jejím odvolání.

Prověrka KPMG odhalila několik nehospodárností v oblasti zadávání veřejných zakázek a nákladů na jednu z budov využívaných ústavem. Jak nyní zjistil iROZHLAS.cz, závěry auditu zajímaly ministerstvo spravedlnosti, konkrétně odbor střetu zájmů a boje proti korupci.

Podezření na trestný čin

„Poskytnuté informace zakládají podezření, že výše popsané skutečnosti mohou naplňovat skutkovou podstatu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky nebo pletichy při zadání veřejné zakázky,“ stojí v písemné zprávě z resortu spravedlnosti, kterou iROZHLAS.cz získal.

Bývalá ředitelka SÚKL Kateřina Podrazilová | Zdroj: ČTK / Kamaryt Michal

Příslušný odbor se seznámil s hlavními zjištěními auditu. Nejvíce se pozastavil nad soutěží o zakázku na aplikační monitoring za 6,4 milionu korun, jejíž součástí vedle dodání systému byla i školící podpora na pět let. Auditoři stejně jako úředníci ministerstva spravedlnosti dospěli k podezření, že tendr je určený pro předem vybraného dodavatele.

Soutěž připravil ústav za předchozí ředitelky Ivany Storové. Podrazilová nechala tendr dojít do konce, aby ověřila, zda se přihlásí jediný uchazeč. A to se stalo. Ředitelka pak soutěž zrušila. Také do dalších výběrových řízení se opakovaně hlásil jediný zájemce, Podrazilová proto pověřila spolupracovnici přípravou trestního oznámení. Na jeho podání už však nakonec nedošlo.

„S ohledem na skutečnost, že pověřený zaměstnanec ministerstva spravedlnosti shledal, že na základě informací uvedených v oznámení (podnětu na resort) existuje důvodné podezření ze spáchání protiprávního jednání, bude podán podnět orgánům činným v trestním řízení,“ stojí v závěru ministerské zprávy k hlavním zjištěním auditu.

Odvolání v den prezentace

Když iROZHLAS.cz minulý týden informoval o rozsudku, podle kterého bylo pravomocné rozhodnutí o zrušení služebního poměru Podrazilové nezákonné, ministerstvo zdravotnictví se ohradilo. Resortu mimo jiné vadilo, že článek dává do souvislosti odstavení ředitelky a kritický audit.

„Text obsahuje faktické chyby, neuvádí některé skutečnosti, které jsou veřejně dostupné, a vytváří dojem, že Kateřina Podrazilová byla odvolána kvůli výsledku forenzní prověrky, což není pravda. Šlo především o způsob zadání forenzní prověrky a problémy v komunikaci a kroky vedoucí k personální destabilizaci SÚKLu,“ napsal šéf tiskového oddělení resortu Jan Řežábek.

Rozhodnuto o zrušení pracovního poměru bylo 18. prosince 2023 (zvýraznění data provedl iROZHLAS.cz). | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak přitom stojí výše, audit zadala ředitelka v říjnu. Server iROZHLAS.cz získal rozhodnutí státního tajemníka ministerstva zdravotnictví Stanislava Měšťana o zrušení služebního poměru Podrazilové. Sepsal ho 18. prosince 2023. Týž den ředitelka prezentovala nejbližším kolegům z ústavu základní výstupy z auditu, jenž prověřoval hospodaření Státního ústavu pro kontrolu léčiv za předchozích pět let.

Odvolání předali Podrazilové tajemník Měštan a Válkův náměstek Jakub Dvořáček 20. prosince. Hned druhý den se konala porada vedení ministerstva, kde chtěla ředitelka s výsledky auditu vystoupit také. Už to nestihla. „Zajímalo je primárně, kde je zpráva uložena, kdo k ní měl přístup, kolik bylo výtisků,“ popsala Podrazilová okolnosti svého odvolání.

Tajemník chtěl zprávu

Resort v reakci na předchozí článek iROZHLAS.cz zkritizoval výběr auditorské firmy, jenž byl prý neetický. Podrazilová ji nenechala vysoutěžit v otevřeném řízení, ale oslovila tři ze čtyř hlavních auditorských společností. Vypracování auditu nakonec za 1,96 milionu svěřila KPMG. Jde o zákonný postup.

„Cestou otevřené soutěže jsem nešla, protože bych se musela z velké části rozhodovat na základě nejnižší nabídnuté ceny. Jenže ta by negarantovala, že audit bude proveden skutečně kvalitně,“ vysvětila iROZHLAS.cz exředitelka. Prý navíc nechtěla čekat na výsledky soutěže, protože potřebovala mít audit k dispozici tak, aby mohla co nejdříve rozjet případná nápravná opatření.

Ministerstvo zdravotnictví se o audit zajímalo už v jeho průběhu. V listopadu, zhruba měsíc před jeho dokončením, požádal státní tajemník Měšťan Podrazilovou o zajištění dílčích výstupů z šetření. „Nicméně tyto mu do zrušení služebního poměru ředitelky Podrazilové nebyly vůbec zpřístupněny,“ podotkl vedoucí tiskového Řežábek.

Jenže takhle to v praxi nefunguje. Jak pro iROZHLAS.cz potvrdil prezident Auditorské komory ČR Ladislav Mejzlík, zpravidla se čeká až na konec šetření. „Není zvykem vydávat ‚průběžné zprávy‘ právě proto, že by mohly být neúplné a tím pádem zavádějící. U forenzního auditu je to obzvlášť netypické,“ vysvětlil.

Ani kárné provinění, ani výtka

Ministerstvo zdravotnictví po jejím odvolání Podrazilové veřejně vytklo vedle údajné destabilizace ústavu také údajnou nekomunikaci s náměstkem ministra Dvořáčkem. K tomu Podrazilová poznamenává, že jenom v týdnu, ve kterém byla odvolaná, se setkala s náměstkem dvakrát.

„Státní tajemník vydal rozhodnutí, kterým určil, že služební poměr netrvá. Následně nejvyšší státní tajemník zamítl odvolání žalobkyně proti tomuto rozhodnutí. Žaloba směrovala právě proti rozhodnutí nejvyššího státního tajemníka o zamítnutí odvolání. Soud žalobě vyhověl, tudíž rozhodnutí nejvyššího státního tajemníka zrušil.“ Štěpánka Tykalová (mluvčí Městského soudu v Praze)

Server iROZHLAS.cz se seznámil s obsahem zrušení služebního poměru a k tomu přiloženým hodnocením Podrazilové ze strany tajemníka Měšťana. Není tam ani slovo o destablizaci ústavu či nekomunikaci. „Za dobu trvání služebního poměru státní zaměstnankyně nespáchala kárné provinění. Státní zaměstnankyni nebyla udělena písemná výtka za drobné nedostatky ve službě,“ stojí v něm.

Tajemník dále uvádí, že Podrazilová měla odpovídající znalosti právních předpisů. Co se týče správnosti, rychlosti a samostatnosti při výkonu státní služby podle Měšťana „vykazovala průměrně výkony“. Z pohledu zákona tajemník zrušil její služební poměr bez udání důvodu, stojí v dokumentu.

Podrazilová vede soudní spor podle svých slov z principiálních důvodů. Chce mít od soudu potvrzení, že její odvolání bylo nezákonné. Na tuto odpověď si ale musí ještě počkat. Nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč nejspíš proti rozsudku podá kasační stížnost, jak řekla Hana Malá, mluvčí resortu vnitra, kde je superúředník zařazený.