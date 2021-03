Zrušení daně na respirátory se prodlouží o dva měsíce. Vláda posunula i termín podání daňového přiznání

Vláda v pondělí prodloužila zrušení daně z přidané hodnoty (DPH) na respirátory kategorie FFP2 a vyšší. Nulová sazba bude platit další dva měsíce až do 3. června. Na twitteru to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Během jednání vláda rozhodla i o prodloužení termínu pro podání daňového přiznání o měsíc. V papírové podobě bude možné do 3. května, v elektronické verzi do 1. června.

