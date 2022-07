V regulaci dat nám ujel vlak, říká Bartoš. Evropu čeká rozsáhlá reforma online prostoru

K cílení reklamy už sociální sítě nebudou moci využívat citlivá osobní data. Státy EU se chystají schválit rozsáhlou reformu, která to má zajistit. Úřady by navíc mohly získat přístup k informacím, jak utajované algoritmy online platforem fungují. Narovnají tyto změny prostředí, ve kterém o nás IT firmy vědí mnohem víc než my o nich? A proč chce Česko vyjednat regulaci umělé inteligence? Odpoví další Bruselské chlebíčky. A dojde i na pornografii. Bruselské chlebíčky Praha 11:09 18. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Zdroj: Český rozhlas

Konec zneužívání citlivých informací o zdraví nebo sexuální orientaci k cílení reklamy, tvrdší režim pro mazání příspěvků, ale i možnost dovolat se po smazání nápravy. To jsou některé z mnoha změn, které přinese unijní reforma digitálních služeb. Země sedmadvacítky ji v nejbližších dnech definitivně schválí.

Podle vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) změny narovnají prostředí, ve kterém toho o nás online platformy vědí mnohem více než my o nich.

„Přiznejme si, že svět byznysu v Evropě i v zahraničí byl vždycky o krok napřed před vývojem legislativy. Jiné typy podnikání fungují na základě zákonných rámců, které známe z běžného světa. Tady ale ve spoustě věcí ujel vlak,“ řekl Bartoš pro Bruselské chlebíčky.

Internet bude jiný

Jednou z chystaných změn je zákaz, aby online platformy osobní data využívaly k personalizaci reklamy pro děti a mladistvé. „V rámci vyjednávání jsme diskutovali o tom, jak moc musíme naše teenagery a mladistvé vodit za ručičku. Myslím, že ve výsledku jsme se dobrali k řešení, které je prakticky použitelné,“ hodnotí diplomat Jan Havlík, který se na vyjednávání tzv. aktu o digitálních službách v Bruselu podílel.

Novinka čítá velké množství změn odstupňovaných podle velikosti firem – nejvíce se dotknou největších platforem se stovkami milionů uživatelů. „Internet, jak ho známe, nekončí, ale internet bude prostě jiný. Budou na něm platit jiná pravidla a budou přísnější na velké platformy. Jejich možnosti ovlivňovat společnost přesahují míru, abychom jim mohli nechat volné pole působnosti v tom, jak v Evropě chápeme demokracii,“ vysvětluje Havlík.

Konec Velkého bratra?

Unijní plány na reformy v digitální oblasti ale pokračují a do chystaných změn se chystá promluvit i Česko jako předsednická země. Chce se pokusit vyjednat dohodu mezi unijními státy o vůbec první regulaci umělé inteligence na světě. Výsledkem by například mohl být zákaz používat v pouličních kamerách technologie na automatické rozpoznávání obličejů.

„Pokud to není za nějakých podmínek, které jsou velmi specifické, tak by to mělo zůstat v části zakázaných technologií. Tato technologie může být hodně zneužitelná. Pronikání do soukromí, kdy je člověk bez svého vědomí identifikován, to je skutečně dystopie, kam bychom se nechtěli dostat,“ zdůvodňuje plánovanou změnu Ivan Bartoš.

Bruselské chlebíčky rozeberou, jaké další změny evropské uživatele internetu čekají, co si Česko slibuje od chystaného zavedení evropské digitální identity nebo proč z českých online platforem nová regulace nejvíc postihne pornoserver.

