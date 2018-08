Je to necelý měsíc, co sociálními sítěmi začalo kolovat video, které mělo být důkazem, že neziskové organizace inscenují scény topících se uprchlíků. Dezinformace, která se rozletěla Evropou, má značku Made in Czech. Jak zahraniční novináři vypátrali autora? Sympatizuje s hnutím SPD Tomia Okamury? A proč vlastně komentované obrázky pustil do oběhu? Poslechněte si, jak vzniká fake news neboli falešná zpráva.

Video z Kréty