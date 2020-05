Státní dopravce České dráhy utrácí neobvykle velkou část peněz za reklamu v médiích skupiny Mafra. Vydavatelství, které patří do holdingu Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO), od roku 2015 inkasovalo od drah více než 112 milionů Kč. To je násobek toho, co získaly jiné mediální domy. Zjištění rozebíráme s reportérkou Radiožurnálu Markétou Chaloupskou.

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Matěj Válek, Zuzana Kubišová, Martin Hůla