Přišel čas pomsty. Babiš to chce vrátit Fialovi i Pavlovi a vymazat SPD, míní komentátorka

Andrej Babiš zůstává poslancem i předsedou hnutí ANO. Je to pro vás překvapení?

Úplně není, protože Andrej Babiš není člověk a politik, který by se jen tak vzdával. On chce ukázat, že měl pravdu a že i když odešel z prezidentské volby poražen, tak neztrácí chuť a sílu do dalších bojů.

Hlavní tváří stínové vlády budou místopředsedové ANO Alena Schillerová a Karel Havlíček. To mimo jiné na tiskové konferenci po předsednictvu ANO představil Andrej Babiš. Platí tedy i teď, že ANO je hnutím jednoho muže?

Platí to stoprocentně. Já bych tady připomněla větu, kterou Babiš řekl pro Financial Times v roce 2016 “Strana jsem já.” A jsem přesvědčená o tom, že takto to vnímá nejenom Andrej Babiš, ale i ti prestižní kandidáti na případného příštího předsedu hnutí ANO Karel Havlíček a Alena Schillerová.

Oni nepochybně odvedou velký kus práce ve sněmovně. Jsou to výrazní poslanci, ale tím guru, bez kterého prostě hnutí ANO neexistuje, zůstane Andrej Babiš, ačkoliv jak říkal, omezí svoje mediální a politické vnější aktivity.

Pojďme teď tu tiskovku více rozebrat. Andrej Babiš v návaznosti na to, co jste teď řekla dodal, že chce sebrat mediální a politické scéně hlavní terč obsesivní nenávisti.

„Nebudou se tak moci na mě vymlouvat a odvádět pozornost od asociální vlády.“ Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (8. 2. 2023)

Jak to čtete?

Andrej Babiš je přesvědčen, že prezidentskou volbu mu prohrála média, která jednoznačně fandila Petru Pavlovi, to znamená jeho protikandidátovi. A dokonce si myslím, že značná část toho náboje, který teď v sobě má a chce vyhrát příští sněmovní volby, tak se odvíjí od toho, že to touží vrátit některým médiím, především veřejnoprávním, zpátky.

Ale já si myslím, že obsesivní nenávist je Babišův bonmot nebo idea fixa, která pochopitelně nemá oporu v realitě. Myslím si, že pokud by místo Andreje Babiše vedl hnutí ANO Karel Havlíček, tak vůbec o žádné nenávisti nebo nepřátelství by nemohlo být řeči.

Zkrátka Andrej Babiš je tím člověkem, tím subjektem, který na sebe strhává veškerou pozornost. A především jsou to jeho vyjádření, jeho činy. Jeho billboardy, které nutily o tom hovořit média, která ho prostě dostala do té role, v jaké potom ve finále prezidentské volby byl.

On z nenávisti ve společnosti z rozdělování společnosti obvinil právě média. Jak už jste zmínila, citoval článek mimo jiné z webu Praha IN, kde se píše o tom, že děti zástupců ANO se před volbou prezidenta musely zpovídat před celou třídou.

„To je ten největší hnus, o který jste se vy, média, přičinily. “ Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (8. 2. 2023)

Já tady musím dodat, že tento web vede stejný člověk jako web Parlamentní listy. Tolik asi k relevanci toho textu. A další věc, Babiš opět mluvil o ostrém náboji v průběhu voleb, ale ten náboj podle policie ostrý nebyl. Jsou to fauly podle vás?

Je to mlha, kterou Andrej Babiš permanentně dává do veřejného prostoru a zahaluje tím častokrát fakta, realitu, pravdu. Protože samozřejmě nelze se odvolávat na jakýsi pofidérní web bez zdroje, pokud není řečeno, v jaké třídě to bylo, v jaké škole, v jaké společnosti žáků, jestli v deváté, osmé třídě, kdo tam byl z učitelů atd.

Je to zkrátka jenom plácnutí do vody a vůbec by se to nemělo stát součástí nějaké veřejné debaty, pokud to nebude argument proti stylu, který tady zavedl Andrej Babiš. To znamená odvolávání se na zcela okrajová média, která nepracují podle jakýchkoliv profesionálních novinářských kodexů.

A totéž je i s tím nábojem. I když tady musím jednoznačně sdělit, že jakékoliv projevy fyzické, to je úplně mimo jakékoliv mantinely, ale i verbální projevy, které směřují na rodinu, na rodinné příslušníky, na děti a jsou třeba plné jakési zášti, tak ty odsuzuji a myslím si, že jsme si jich bohužel užili v posledních týdnech až až a mělo by to z politické scény zmizet. Doufám, že i s odchodem Miloše Zemana z Pražského hradu bude veřejný prostor trošku čistší a průzračný.

S odsouzením nenávisti se samozřejmě přidávám. A ještě na obranu veřejnoprávních médií musím dodat jednu věc. A totiž ve veřejném prostoru se objevilo spoustu spekulací, že veřejnoprávní média podporují Petra Pavla. Ne, jen jsme v souvislosti s ním za poslední měsíc nemuseli točit o tom, že by byl obžalovaný v dotační kauze, že by byl vyšetřovaný pro praní peněz, že by manipuloval v kampani, že by vybízel k hazardu atd. Kdyby se to Petra Pavla týkalo, točíme to samozřejmě taky.

Další zpráva z předsednictva ANO - jako místopředseda ANO končí Ivo Vondrák. To se ale čekat asi dalo.

Nepochybně. A také to poukazuje na to, co se v hnutí ANO děje. Vy jste se ptal na začátku, zda je stále stranou jednoho muže. A tady se to jednoznačně potvrdilo.

Ivo Vondrák a Tomáš Macura ačkoliv jsou politiky z Moravskoslezského kraje, kde hnutí ANO pravidelně vyhrává volby a kde také Andrej Babiš jednoznačně zvítězil ve druhém kole nad Petrem Pavlem, tak měli za to, že se zpronevěřuje původním idejím, kvůli nimž do hnutí ANO – akci nespokojených občanů, jak připomněl Andrej Babiš – vstoupili kdysi před mnoha lety.

Oni jsou velmi oblíbenými a velmi úspěšnými politiky v Moravskoslezském kraji. Myslím si, že konkrétně Ivo Vondrák, který mimochodem je bývalým rektorem Báňské univerzity, tak tam má velkou prestiž. Dokázal téměř nemožné, že z černého uhelného kraje se pomalu, ale přesto stává region příležitostí pro lidi z IT, pro lidi, kteří se chtějí posouvat někam dál, kteří tam vidí perspektivu a na rozdíl třeba od Ústeckého nebo Karlovarského kraje neodcházejí jinam.

Totéž se daří Tomáši Macurovi v Ostravě. Přesto narazili, protože měli jinou představu o dejme tomu ideovém kvasu a výměně názorů v rámci hnutí ANO, kde se evidentně nepřipouští úkrok od linie lídra.

„Bych byl svým způsobem osamělý hráč v tom týmu předsednictva. A jak říkám, a já to říkám pořád, vnímám, že funkce má smysl pouze tehdy, pokud můžete své představy realizovat.“ Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje (8. 2. 2023)

Neměl ale Ivo Vondrák možná zvážit to, že by zůstal v předsednictvu, aby tam byl alespoň nějaký kritický hlas? Protože my v tuto chvíli nevíme, zda bude někým nahrazen, nebo nebude, a kdo to případně bude. Ale on byl skutečně asi nejhlasitějším kritikem poměrů v ANO, tedy vedle primátora Ostravy Tomáše Macury.

On řekl, že by zůstal v předsednictvu osamocen a v tom případě, že by jako sám voják v poli nic nezmohl a jeho mise by byla předem ztracená. Mission impossible. Proto zcela logicky podle mého názoru z předsednictva odešel.

Byť tady musím říct, že mám trochu pochopení pro jeho kolegy. Když velmi výrazný člen vedení jakékoli strany podpoří protikandidáta proti vlastnímu šéfovi, tak to se asi neodpouští. A myslím si, že to byl už vlastně takový první předobraz dějů budoucích.

Ivo Vondrák to udělal nepochybně s vědomím toho, že se chce s hnutím ANO, minimálně tedy s jeho předsednictvem, rozejít, protože žádný příčetný politik by něco podobného neudělal. Já si pamatuji, že kdysi Václav Klaus mladší něco podobného učinil v případě podpory politika SPD a pak také musel z ODS odejít. To jsou kroky, které předjímají děje budoucí.

Předpokládáte, že by nakonec mohl třeba Ivo Vondrák skončit úplně v ANO, a nebo bude jeho příští cestou vytvoření nějaké moravskoslezské frakce?

To se těžko předpokládá, protože zase tak úplně místní regionální poměry a to, jak to vypadá v té moravskoslezské organizaci hnutí ANO, neznám. Čili samozřejmě se tam vznáší i otázka, jestli vůbec zůstane hejtmanem Moravskoslezského kraje, protože pokud by se proti němu obrátili členové hnutí ANO v zastupitelstvu, tak by skončil i v této velmi viditelné funkci.

Mám za to, že je trošinku znechucen těmi poměry a že spíš má nakročeno ven z hnutí ANO a z politiky vůbec. Nezapomínejme, že krajské volby jsou už za rok a z mého pohledu je velmi nepravděpodobné, že by byl Ivo Vondrák lídrem hnutí ANO i v příštích krajských volbách.

Ivo Vondrák také vybízel k nějaké programové konferenci. Na tiskovce po předsednictvu ale úplně nezaznělo, že by bylo vůlí hnutí, aby se něco takového uskutečnilo. Jak je na tom teď programově ANO? Jak byste to hnutí charakterizovala? Na jaké voliče tedy směřuje?

Dobrá otázka, protože to je skutečně hádanka. Když Karel Havlíček hovořil o tom, že se vrací zpátky ke kořenům, to znamená ke konzervativnímu hnutí, které sází na rodinu a na tradiční hodnoty...

„… konzervativní základy. Základy, které jsou založené na rodině, které jsou založené na zdravém tržním prostředí, které jsou založeny na svobodě jedinců a svobodě institucí, čili bez cenzury. A které jsou založeny na zdravém, možná bych někdy řekl i selském, rozumu.“ Karel Havlíček, místopředseda hnutí ANO (8. 2. 2023)

A vedle toho Andrej Babiš a Alena Schillerová totálně zkritizují vládu, která všechno boří. Tuším, že tak zněla ta formulace. A je asociální a chce zbídačené české obyvatelstvo, což je slovník ne snad sociálně demokratický, ale spíš tedy radikálně komunistický. Tak pak to opravdu nejde dohromady.



„V přímém přenosu sledujeme selhání hospodářské politiky vlády. Vláda se pustila do barbarského borcení všech jistot, které v letech 2014 - 2021 prosadilo hnutí ANO.“ Alena Schillerová, místopředsedkyně hnutí ANO (8. 2. 2023)

Jisté je, že Andrej Babiš je velmi nazloben na Tomia Okamuru s SPD a podle mých informací z velmi dobrého zdroje, přímo bych řekla až skoro od pramene, bude chtít přetáhnout velkou část voličů SPD, v podstatě vymazat SPD z politické mapy.

Bude chtít těmto voličům vysvětlit, že odchod z Evropské unie je naprostý nesmysl a že tuto ideu musejí zcela opustit, ale že naopak on jim poskytne to všechno ostatní, co od SPD nebo vůbec od politiků tito voliči očekávají. To znamená sociální dávky, jistotu, ochranu, zvyšování penzí, snížený věk odchodu do penze atd.

Takže Andrej Babiš bude cílit na voliče SPD, zároveň na voliče ČSSD, což jasně řekl, bude cílit na každého, kdo nemá rád vládu Petra Fialy a strany pětikoalice.

Z politologického pohledu se musím ještě doptat, kam tedy ANO v tuto chvíli zařadit? Bude se snažit být nadále catch-all party (všelidová strana, pozn. red.), nebo je to ryze populistická strana, jak ostatně na Primě tvrdil exministr financí, bývalý člen hnutí ANO Ivan Pilný? Je víc doleva, je víc doprava, jak je rozkročená?

To je právě ta otázka. Catch all party znamená, že je každý hlas dobrý. Je úplně jedno, jestli to je bývalý volič SPD, KSČM, ČSSD nebo dokonce ODS. Všichni si dobře pamatujeme, že Andrej Babiš, pravda, začínal jako člověk, který založil protikorupční hnutí, ale bylo to hnutí víceméně pravicové, které chtělo posbírat voliče ODS, TOP 09.

A teď luxuje a zdá se, že také úspěšně vyluxoval všechny voliče levicových stran, které se díky němu nedostaly do Poslanecké sněmovny po posledních volbách v roce 2021.

Hnutí ANO je catch all party, strana naprosto ideově nezakotvená, která se opírá o současné průzkumy volebních preferencí, která míchá dohromady hodnoty, jako je rodina, vztah k přírodě, k domovu, trošku toho nacionalismu a zároveň kompletní program ČSSD. To znamená všechny sociální záležitosti od minimální mzdy až po otázky bydlení atd.

Vrátíme-li se ještě k prezidentské volbě a k pověstném manipulativnímu billboardu, který byl velmi komentovaný napříč politickým a mediálním spektrem, o kterém i místopředsedkyně Alena Schillerová řekla, že to mohl být vlastně kámen úrazu, že by se to mělo nějakým způsobem řešit. Nic z toho v ANO nevzedmulo žádnou velkou silnou vlnu odporu, až tedy na Ivo Vondráka, Tomáše Macuru. Ti podporovali Petra Pavla v prezidentské volbě. Mám to chápat tak, že všichni v ANO mají stejný názor jako Andrej Babiš? Nebo prostě jsou tam ty odlišné hlasy natolik potlačované, že o nich neslyšíme?

Kdybych chtěla být jedovatá, tak bych řekla, že teď by mě nejvíce zajímal názor trojlístku Tünde Bartha, Vladimír Vořechovský a Marek Prchal, protože my se asi nikdy nedozvíme, z jakého popudu se s Andrejem Babišem rozešli. Zda sami dobrovolně právě proto, že se jim třeba nelíbil ten billboard. Anebo protože s ním jako se svým nápadem přišli, Andrej Babiš ho akceptoval a on nezabral.

Rozhovor Barthy pro Deník N spíš napovídá pro tu druhou možnost, protože ona tam přiznala, že si dělali nějaké průzkumy a na základě toho, že lidé vyjadřovali obavy z války, tak na tom postavili druhou část prezidentské kampaně před druhým kolem.

To je právě to, že hnutí ANO je evidentně teď zapouzdřené, protože alespoň ta naivnější nebo ne tak cynická část novinářské obce skutečně asi čekala, že tam dojde k nějaké sebereflexi. Že zkrátka vystoupí a řeknou ano, ten billboard byl chybou, měli jsme zvolit jiný tón, soustředit se třeba na ekonomická témata. Tohle bylo za čárou, stejně tak jako výzva k sázkám na Andreje Babiše. Zkrátka nic z toho jsme neslyšeli.

Hnutí ANO zhodnotilo výsledek prezidentské volby jako skvělý výsledek, famózní. Dva miliony čtyři sta tisíc hlasů berou jako obrovský úspěch. A jak řekli, s tímto budgetem jdou do sněmovních voleb. O nějakém zamyšlení a o tom, že třeba udělali někde chybu, neřkuli faul, tak nemůže být ani řeči.

Takže s trojlístkem Schillerová, Havlíček, Babiš teď už začíná kampaň do sněmovních voleb 2025?

O tom jsem hluboce přesvědčena. Myslím si, že zhruba tak půl hodinu po vyhlášení výsledků prezidentské volby ta kampaň začala. Otázka je, do jaké míry bude Andrej Babiš skutečně tím viditelným lídrem po celý rok a půl.

Zdá se, že tu každodenní práci skutečně budou mít na starosti Karel Havlíček a Alena Schillerová ve sněmovně. Nedá se předpokládat, že Andrej Babiš bude pravidelným hostem v dolní komoře a bude tam zasedat v lavici, jak říkal, že bude dokonce i občas vystupovat. On není členem žádného sněmovního výboru.

Ale jenom na klikání přece přijde.

Jen na to klikání.

„Konečně jsem pochopil, jak to funguje, vlastně. Vy tam musíte být vždycky, když se kliká. Jinak oni jsou v kancelářích. Tak je to jako fajn práce, já si to užívám.“ Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (8. 2. 2023)

Tudíž té skutečné poslanecké práce, která není tolik vidět, což je škoda, protože ti poctiví zákonodárci odvádějí velký kus práce nad každým zákonem, nad každou novelou, tak toho se Andrej Babiš nepochybně účastnit nebude, protože to ho nikdy nebavilo, nezajímalo, tisky nečetl atd. Možná ani nezná ty základní procedury.

Občas se samozřejmě ve sněmovně objeví a teď jde o to, co to udělá s veřejností. Protože tady bude dál vláda Petra Fialy, která bude přijímat rozhodnutí, bude vidět na tiskových konferencích v Bruselu, bude chodit do všech médií, do televizí atd. Bude tady Petr Pavel, který na sebe soustředí velkou část pozornosti.

A může se také Andreji Babišovi stát, že ačkoliv si to dnes neumíme skoro představit, že trošinku zapadá prachem, že lidé, když bude někde jezdit obytňákem po venkovských obcích, tak na něj zapomenou z hlediska té velké pražské politiky.

Pochopitelně si také mohl vyhodnotit, že teď je taková mrtvá doba až do příštího roku a především tedy do krajských voleb na podzim 2024, které budou jednoznačně už předskokanským můstkem před sněmovními volbami. A že teprve pak se zase vynoří a napne veškeré síly. Obě možnosti tady jsou a jsou reálné.

Ještě mě napadá jedna otázka, totiž jestli v tuto chvíli už nebudou figurovat Alena Schillerová a Karel Havlíček jako jacísi korunní místopředsedové. Jako příprava na to, že by do budoucna, možná už na příštím sněmu, vystřídali Andreje Babiše na postu šéfa hnutí.

To je velká otázka, protože zároveň by to znamenalo, že jsou budoucími kandidáty na premiérský post, a že by se tedy Andrej Babiš z této vrcholné politiky stáhnul. Podle toho, jak dnes vystupoval, tak jsem ten dojem neměla.

Zdá se, že to chce opravdu vrátit jak Petru Pavlovi, tak Petru Fialovi a těm, z jeho pohledu nenáviděným, médiím a chce opět vejít hlavním vchodem do Strakovy akademie.

Takže přišel čas na pomstu Andreje Babiše.

Tak to vnímám po té tiskové konferenci. A samozřejmě otázka je, zda by hnutí ANO v čele s Alenou Schillerovou nebo spíš s Karlem Havlíčkem volilo tolik lidí. Protože strana je Andrej Babiš.

A skutečně my to možná z pražské bubliny tak nevnímáme, ale spousta lidí z menších obcí, měst, z venkova nevolí to hnutí kvůli nějakým konkrétním bodům v programu, ale jenom kvůli osobnosti Andreje Babiše.