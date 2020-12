Havárie na Bečvě čtvrt roku poté: Místní jsou z úřadů frustrovaní a pátrají na vlastní pěst

Jakube, my jsme tady spolu mluvili o Bečvě a vyšetřování ekologické havárie zhruba v polovině října. Ty jsi tehdy vysvětloval, jak daleko došlo policejní pátrání a že z něj vyplývá spíš řada dalších otázek než konkrétních odpovědí. Od té doby uplynuly další dva měsíce. Kam jsme se za tu dobu posunuli?

Příliš jsme se neposunuli. Od té havárie je to takřka na den přesně čtvrt roku a na viníka nebo aspoň určení původu otravy stále čekáme. Do této neděle, tedy 20. prosince, měl znalec odevzdat policii výsledky svého odborného zkoumání. Policie hned na pondělí jednadvacátého avizovala sdělení nových skutečností v té kauze. V podstatě ale nesdělila nic nového, kromě informace, že znalec požádal o prodloužení té lhůty. To znamená, že jsme se nedozvěděli o viníkovi nic bližšího ani tentokrát.

„Včera uplynula lhůta, do které měla policie získat klíčové znalecké posudky, které měly například stanovit, jaká látka Bečvu otrávila. Ve vyšetřování je teď několik směrů. Už dříve byl s otravou spojován areál bývalé rožnovské Tesly. Po počátečním vyloučení je teď mezi podezřelými i DEZA z Valašského Meziříčí.“ Český rozhlas

Takže momentu, kdy bychom se mohli dozvědět, kdo je viníkem otravy, jsme zatím úplně stejně vzdálení, jako třeba v říjnu?

Pominu-li, že mezitím pokročil čas, tak v podstatě ano. Na druhou stranu, abychom byli féroví, musíme říct, že policie od té doby skutečně začala viditelně konat. Začala dělat různé pokusy na řece. Začala, a to je důležité, dělat úkony i v areálu chemičky DEZA z holdingu Agrofert, které dříve neprováděla. Nějakým způsobem se snaží posunout, ale ten výsledek zatím není.



V posledních týdnech a měsících přichází více zpráv, které se týkají samotné řeky. Může i to být součástí větší aktivity? V říjnu a v listopadu se objevily informace, že do řeky měly uniknout další chemikálie. Naposledy počátkem prosince se mělo najít v řece vyšší množství fosforu. O jak zásadní momenty šlo? Je to signál opakujících se problémů, nebo právě třeba toho, že se dění kolem Bečvy teď věnuje pozornost?

Domnívám se, že jde spíš o druhou variantu. Aniž bych to chtěl nějak zlehčovat, ty následující úniky - tuším, že byly tři - nejsou zdaleka tak závažné jako ten první. Ten, který vytrávil celou řeku na úseku 40 km. Samozřejmě není v pořádku, aby jakékoliv chemikálie utíkaly do řeky. Pokud bychom porovnávali následné úniky s tím prvotním, srovnávali bychom nesrovnatelné. V těch dalších byly naměřené hodnoty daleko nižší - jen mírně překračovaly povolené limity. Ale platí, že cokoliv se nyní kolem řeky děje, tomu se věnuje mimořádná pozornost. Ostatně například ministr životního prostředí Richard Brabec z ANO naposled kvůli úniku okamžitě sedal do auta. Jel se podívat na řeku, jel za místními politiky. I to je známka, že pozornost je opravdu mimořádně vysoká.



Ty sám ses minulý týden vydal právě na Bečvu zjišťovat, co se posunulo, kde věci možná zatím ještě stojí. Mluvil jsi tam s celou řadou lidí, kteří v okolí řeky žijí. Jak celou věc vnímají?

Zjednodušeně by se to dalo popsat jedním slovem - frustrace. Zkrátka jsou otrávení, znechuceni tím, jak dlouho vyšetřování trvá, jak chybí informace. To je to základní. My vlastně dodnes neznáme výsledky odebraných vzorků. Netušíme, kde a jaké látky byly v září naměřeny. Zkrátka nevíme nic podstatného a to lidi velmi znepokojuje.

„Vyhlásíme režim chyť a pusť. To znamená, že všechny ryby ulovené v tom úseku se musí s největší šetrností pustit zpátky. Těch úniků bylo několik, byl tam potvrzený karcinogenní těžký kov a my v současné době nevíme, jestli se nějakým způsobem mohl v rybách usadit.“ Jan Hloušek, Český rybářský svaz

Se stoupající nespokojeností místních s prací úřadů naopak roste jejich vlastní snaha objasnit, co se v září stalo. Například místní rybáři jsou velmi aktivní. Snaží se dopátrat původu otravy na vlastní pěst. Tráví desítky hodin u internetu, u veřejných zdrojů, zároveň v terénu hledají kanály, kterými by teoreticky toxická látka mohla do řeky uniknout. Zkoumají různé úřední dokumenty a tak dále. Aktivita místních je zjevná a je z ní velmi znát upřímná snaha přijít věci na kloub.



Takže to mlčení nebo chybějící odpovědi se kompenzují tím, že lidé vyvíjejí vlastní aktivitu?

Dá se to tak říct. Mají zkrátka snahu suplovat práci, ať už inspekce životního prostředí nebo policie. Protože v ní nemají důvěru.



Připomeňme si hlavní, oficiální vyšetřovací verze nebo provizorní závěry policie. V jaké fázi pátrání je? Ty už jsi to zmiňoval v úvodu - můžeme to trošku rozvést?

Oficiálně platí ta původní verze, kterou oznámila policie, inspekce životního prostředí i ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO. A sice, že řeka byla otrávená kyanidy, které do ní přitekly kanálem. Ten je dlouhý zhruba 16 km a vede z průmyslového areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm. Tuto verzi úřady zveřejnily hned zpočátku a dodnes ji neopustily. Pátrání médií nebo názory odborníků tuto tezi minimálně velmi zpochybňují, jestli ne přímo vylučují



Na základě podobných debat s chemiky, experty na odpadní vody a akademiky jsi v říjnu zmiňoval několik velkých otazníků kolem toho, jak se věci mohly seběhnout. Pojďme tedy připomenout nejproblematičtější moment podle expertů.

Podle úřadů kyanidy přitekly kanálem, který ústí do řeky v obci Juřinka, části Valašského Meziříčí. Tedy zhruba tři a půl kilometru od místa, kde rybáři poprvé zjistili úhyn ryb. Odborníci vylučují, že by ta látka tekla tři a půl kilometru řekou a nechala za sebou živé ryby a začala zabíjet až poté. Existují totiž očitá svědectví mnoha rybářů, kteří dosvědčili, že v úseku těch třech a půl kilometrů ryby normálně žily.



Jinými slovy vzniká podezření, že jedovatá látka se mohla do řeky dostat níž, než se předpokládalo.

Ano. To je základní věc. Odborníci poukazují na to, že velmi pravděpodobně byl zdroj otravy ve skutečnosti úhynu daleko blíže. Tady si dovolím poznámku. Například rybáři, kteří se té věci věnují, už od začátku upozorňují na jeden kanál, který je otravě nejblíž. Vzpomínají přitom na starou rybářskou pravdu, která říká: „Hledáš-li zdroj otravy, hledej nejblíž k leklým rybám.“

„Celou tu situaci samozřejmě vnímáme velmi špatně. Je velmi znepokojující, že po tak dlouhé době není znám viník. že nejsou viníci potrestání. Ale především nejsou zjištěny cesty, kterými došlo k tak vážné havárii.“ Jaromír Zavadil

Mluvil jsem o tom se starostou obce Lešná, v jejímž katastru je jednak zaznamenaný ten úhyn ryb, jednak i železniční překladiště, kudy jezdí cisterny DEZY do areálu. V katastru obce Lešná je zároveň laguna společnosti Deza, vodní nádrž, která až donedávna byla posledním článkem čištění odpadních vod z chemičky. Z ní se vody vypouštěly do řeky. A starosta obce Lešná Jaromír Zavadil je stejně jako ti odborníci přesvědčený, že otrava musela být níže po proudu.

„Přijde mi nereálné, že by tak nebezpečná látka, která vnikne do řeky, otrávila 40 kilometrů řeky, ale první 4 kilometry by nepůsobila. Spíše mi přijde pravděpodobnější, že ke znečištění došlo v našem katastru, ne z vyústě rožnovské.“ Jaromír Zavadil

Setkal ses i s lidmi, kteří se na vlastní pěst snaží zjistit, co se mohlo okolo Bečvy udát. Co všechno jsi zjistil?

Jejich aktivita je skutečně mimořádná. Neváhají doslova a do písmene lézt kanály. Snaží se zjistit ty možné cesty, protože to je otázka, která dosud není zodpovězena. V okolí vede několik různých kanalizací. Některé jsou zanesené v mapách, některé v mapách ani žádných jiných materiálech nenajdete. Například místní rybáři se snaží přijít na kloub tomu, odkud která výpusť vede do řeky. Na místě jsem byl svědkem, kdy pomocí podomácku vyrobeného vozítka, do kterého umístili telefon s kamerou a baterku, zkoušeli proniknout do kanálu, který je nejblíž řece. Snažili se ho zmapovat. Kanál, který se nachází nejblíž k úhynu ryb, je podle oficiální dokumentace dešťová kanalizace stavěná v rámci „Akce Z“ v 80. letech. Odvádí dešťovou vodu právě z obce Lešná a končí těsně u železničního nádraží ve Lhotce nad Bečvou. I proto se například starosta Jaromír Zavadil strachoval, zda se do toho kanálu nemohly dostat chemikálie, které by například vytekly z cisteren stojících na kolejích.

„Pro nás jako pro obec je znepokojující informace, že mohou existovat nějaká spojení s vodním tokem, která nejsou zmapována nebo mohla být cestou toho znečištění.“ Jaromír Zavadil

Obec si dokonce vyžádala kamerový průzkum konce kanálu. Podle našich informací zjistila, že je zaslepený a pod koleje dál nevede. I tímto směrem pátrání pokračuje - jak obce, tak místní obyvatelé se snaží zjistit, kudy co mohlo vytéct.



Zatím ale konkrétní výstupy z tohoto pátrání nemáme…

Konkrétní výstupy nejsou. Jak jsem říkal, některé kanály jsou zanesené v mapách, ale co se děje pod zemí, nikdo neví. Zda tam jsou nějaké černé přípojky nebo rozdvojení... Například když jsme mluvili o tom kanálu nejblíže úhynu ryb, podle oficiální dokumentace má vést od řeky přímo rovně do obce Lešná. Ale místní právě svým vlastním zkoumáním zjistili, že se ve skutečnosti stáčí více doprava. Oni se nicméně dostali pouze asi 30 metrů od vyústění toho kanálu. Dál zkrátka už jejich technika nestačila, takže ho dál nezmapovali. Těch otazníků je tam skutečně hodně.



V souvislosti s těmito teoriemi se objevila i jedna informace. A to v Deníku Referendum, který s odkazem na jednoho ze zaměstnanců chemičky DEZA uvedl, že v den zářijové havárie došlo údajně k nehodě přímo v areálu chemičky, která patří do holdingu Agrofert. Deník Referendum se opírá o svědectví zaměstnance, který za své pochybení dostal dokonce pokutu. Jak důležitý je to moment? Víme, o co konkrétně se jednalo?

Je to skutečně velmi důležitá informace, která právě pátrání místních na vlastní pěst velmi akcelerovala. Nehoda se stala ve stejný den, kdy došlo k otravě řeky. Deník Referendum informoval, že brzy ráno unikla z fenolového provozu chemičky blíže nespecifikovaná směs látek. Mělo to být více než 10 kubíků látky, která měla obsahovat také prudce jedovaté fenoly. Mluvčí holdingu Agrofert Karel Hanzelka tu nehodu potvrdil, připustil, že se opravdu stala. Nicméně to jeho hodnocení bylo odlišné. Řekl, že vlastně nešlo o žádnou nehodu nebo havárii, ale o, a teď cituji, provozní událost, kterou nebylo potřeba nikde hlásit, která byla vyřešena promptně vlastními silami. Jak to bylo ve skutečnosti, je otázka.

„Můžeme potvrdit, že došlo k provozní události, ale důrazně se ohrazujeme proti termínu havárie. Došlo k přetečení směsi sody a vápenného hydrátu. Ani jedna z těchto látek není toxická, takže nemohla způsobit otravu ryb.“ Karel Hanzelka (mluvčí, Agrofert)

Troufám si tvrdit, že pojmenování „provozní událost“ je minimálně eufemistické. Pokud unikne více než 10 kubíků jakékoliv látky mimo místo, kde má být, zkrátka to nehoda je. A mimochodem i Česká inspekce životního prostředí jednoznačně řekla, že DEZA tuto událost tajit neměla a že to bylo pochybení, když událost nehlásila. Zda to skutečně mohl být zdroj otravy není v tuto chvíli jasné. Zůstává tam několik nezodpovězených otázek. Jedna z nich je, co vlastně ta směs obsahovala. Deník Referendum tvrdí, že to byla toxická směs s fenoly. Opírá se mimo jiné i o názory některých odborníků, mluvčí Agrofertu naproti tomu říká, že směs toxická nebyla. Ta důležitá otázka v tomto případě je, zda se mohla dostat do řeky. Zástupci společnosti DEZA se v tomto směru vyjádřili několikrát poměrně rozporuplně. Podle jednoho vyjádření látka odtekla do dešťové kanalizace a poté do biologické čističky. Podle dalšího látku zachytily ochranné valy. Jak to bylo ve skutečnosti, nevíme. Ale platí to, že ta událost je skutečně závažná. DEZA ji tajila z nějakého důvodu, což je mimořádně nešťastné, i kdyby to ten zdroj otravy nebyl. A platí také, že policie tuto událost začala prověřovat. Podle našich informací na místě začala minulý týden zkoumat, zda se látka z kanalizace v blízkosti fenolového provozu mohla nějakým způsobem dostat až do řeky.



Zmiňovali jsme, že na Bečvě došlo za ty tři měsíce i k několika dalším menším únikům. A do toho se ještě podle médií udála na Bečvě další tragédie. V době posledního drobnějšího úniku v prosinci byl nalezen mrtev vedoucí provozu rožnovské čistírny odpadních vod. Podle médií si vzal život, přičemž pozornost vyvolalo právě to, že čistírna odpadních vod sídlí v areálu, který dříve patřil Tesle. To je právě místo, odkud podle policejní teorie mohly odejít ty jedovaté látky do Bečvy. Ví se cokoliv bližšího o okolnostech té tragédie nebo případně o tom, jestli mohla mít cokoliv společného s událostmi na Bečvě?

Bližší informace k tomu nejsou. Je to skutečně lidská tragédie a policie samozřejmě žádné podrobnosti nesdělila. Vyjádřil se k tomu ředitel rožnovské společnosti EnergoAqua Oldřicha Havelky. V té souvislosti řekl, že celá společnost je v souvislosti s katastrofou pod obrovským tlakem jak policie, tak Inspekce životního prostředí. A její zaměstnanci se s tím tlakem vyrovnávají různě. Bohužel je vidět, že to může mít i tragické následky. My samozřejmě nevíme, do jaké míry ta tragická událost souvisela s řekněme profesní stránkou věci a do jaké míry se do ní mohly promítnout nějaké osobní problémy. Ale souvislost se tady zjevně nabízí.



Zatím jsme neprobrali politický úhel pohledu. Jak v tuto chvíli vysvětluje chybějící odpovědi ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO? Už v září sliboval, že se zdroj znečištění objeví, nebo že ho policie vypátrá v řádu hodin, možná dnů.

Richard Brabec byl na začátku skutečně velmi sebevědomý.

„Ta smyčka se utahuje kolem areálu Tesla Rožnov. Tedy toho kanálu, který z Tesly Rožnov teče do Bečvy. Ten kanál je asi 14 kilometrů dlouhý. V areálu působí několik podniků. A chci říct, že jak Odbor životního prostředí ve Valašském Meziříčí, Vodovody a kanalizace Vsetín, tak i Česká inspekce životního prostředí odebraly vzorky a její podezření skutečně je k výpusti tohoto kanálu.“ Richard Brabec

V současné době zařadil zpátečku, řekl, že to jeho původní vyjádření nebylo úplně šťastné. Teď odpovídá ve smyslu: „Nechme policii pracovat, je to předmětem vyšetřování, nevstupujme jí do toho.“ Když bych to velmi velmi zjednodušil.

„Někdo mi omlátil o hlavu na sociálních sítích, že jsem říkal, že slibuju. Já nemůžu slibovat nic za policii. Když jsem viděl, že se tam objevily kyanidy, to znamená, že byly nějaké náznaky toho, kam by to mohlo směřovat. Tak jsem věřil, že by to mohla být otázka hodin. Teď to tak nevypadá ale opět, prosím, není to otázka na mě. Já bych nejradši, kdyby to bylo nejpozději zítra ráno. Ale nedovedu odhadnout, je to určitě otázka na kriminalisty.“ Richard Brabec, 1. 10. 2020

Zajímavé je i srovnání právě s tím, jak na začátku ministr životního prostředí mluvil velmi nekompromisně o tom, že se utahuje smyčka kolem rožnovské Tesly. Nyní nic takového neříká. Teď se zdá, že ve vyjádření zdaleka tak ostrý není



Existuje v tuto chvíli odhad nebo aspoň vodítko, kdy bychom se mohli dozvědět něco bližšího? Odkud jedovaté kyanidy do Bečvy připutovaly, kdo je tam mohl vypustit…

Pokud to kyanidy vůbec byly, to musím zdůraznit. Někteří odborníci zpochybňují i tu základní informaci, že zabíjely kyanidy. Podle nich se mohlo jednat o úplně jiné látky. Ale abych se vrátil k tvé otázce, jasné to není. Opět se čeká na znalecký posudek, lhůta byla prodloužena neznámo do kdy. V tuto chvíli nevíme, kdy bude mít znalec výsledky zkoumání. Samozřejmě budeme pokračovat v našem pátrání, stejně jako ti místní, ale kdy budeme znát jakékoliv výsledky, to je otázka. Mimochodem, zájem veřejnosti o celou kauzu a její tlak na úřady, aby katastrofu řádně vyšetřily, je evidentní. A to i z petice, kterou v současné době podepsalo přes 15 000 lidí. To není málo. Minulý víkend se konaly po celé zemi akce na podporu Bečvy, rozsvěcela se světla pro Bečvu. Nejen ve Valašském Meziříčí, ale opravdu po celé republice. Veřejnost ta věc zajímá, není jí lhostejná. A má zájem na tom, aby se kauza řádně a objektivně vyšetřila.