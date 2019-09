5. 9. 2019 | Brno

Město Brno omezuje projekt, který bezdomovcům a lidem v nouzi bez větších podmínek přináší střechu nad hlavou. Zastupitelé rozhodli, že na program Housing First půjde minimálně 20 bytů. Podle jeho autorů z řad bývalého vedení města je to ale zoufale málo. Proč se v Brně zvedají emoce kolem projektu, který už dokázal změnit životy lidí? A jaké minusy zároveň Housing First přináší?