Kontroverze kolem brožury o rakovině. Zájem vzbudil úvod, doslov i fotografie premiéra a ministra

„Já jsem to vymyslel, já jsem to odpracoval, má to skvělý design, a vy vlastně říkáte, teďka lidem to nedáme. (Poslanecká sněmovna, 15. 9. 2021)“ Andrej Babiš

„Předvolební spor o brožuru VZP týkající se onkologické prevence. Část opozice kritizovala, že se v ní objevuje i článek s fotkou premiéra. VZP v reakci upravila původní záměr a materiál rozešle až po volbách do sněmovny. (Události ČT, 15. 9. 2021)“

„V tuto chvíli VZP reaguje na politickou diskuzi spojenou s distribucí brožury a skutečně zvažujeme její posunutí až po parlamentních volbách. (Události ČT, 15. 9. 2021)“ Alžběta Plívová, mluvčí VZP

„Publikaci o prevenci rakovině mají dostat zhruba dva miliony domácností. Pojišťovna za ni plánuje utratit 15 milionů korun. (Události ČT, 15. 9. 2021)“

Je to jednapadesátistránkové knížečka, která se věnuje prevenci rakoviny. V ní vystupují specialisté na léčbu jednotlivých nádorových onemocnění a každý z nich tam vlastně ten problém, kterým se zabývá, rozebere.

U některých kapitol jsou i příběhy lidí, kteří se s rakovinou potýkali.

Kámen úrazu, a to kvůli čemu opozice i odborníci tu brožuru kritizují, je, že jakousi předmluvu k ní psal ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Doslov pak zase premiér z ANO Andrej Babiš. Oba v tom materiálu mají fotografii přes celou stránku. Financování té brožury měla na starost VZP, která měla společně s dalšími zdravotními pojišťovnami v Česku zajistit její distribuci. To právě kritizovala opozice v čele s koalicí SPOLU. Brožuru označila za předvolební kampaň premiéra.

Ten příběh brožury nabral poměrně střemhlavý vývoj tento týden. Ve středu se premiér po vlně kritiky rozhodl o posunu distribuce. Martine, kdo úplně původně tedy tu brožuru publikoval? S jakým cílem?

Zkusím to říct slovy premiéra Andreje Babiše. Ten ve sněmovně řekl, že tu knížečku vymyslel on sám a byla součástí národního boje proti rakovině.

„A představte si, že tuhle brožuru jsem vymyslel já. Skandál! Já jsem ji vymyslel! A strávil jsem na tom hodiny jednání. A je to skvělá brožura! (Poslanecká sněmovna, 15. 9. 2021)“ Andrej Babiš

Zdravotní pojišťovny, jak už jsem říkal, ji měli rozeslat milionům svých klientů. Jen VZP přitom stála 15 milionů korun, zhruba, a další prostředky potom měla spolykat právě distribuce, k níž se pojišťovny v memorandu s ministerstvem zdravotnictví a s úřadem vlády zavázaly. Když podepisovali ten souhlas, že je budou rozesílat, tak podle serveru Seznam zprávy ještě netušili, jak bude vypadat ta finální podoba té brožury.

A můžeš tedy, Martine, říct možná trochu více o té roli pojišťoven. Ty tedy měly na starosti distribuci. Jak se k tomu vůbec postavily? Komu ji měly, tu brožuru, doručovat?

Nejhorlivější byla VZP, která chtěla s distribucí začít hned ve čtvrtek. Podle serveru Seznam zpráv si vedení pojišťovny, která má vlastně 6 milionů klientů a je největší v Česku, prosadilo distribuci materiálu navzdory tomu, že správní rada byla proti. Té správní radě vadily právě ty fotky politiků, a někteří členové správní rady to kritizovali. Teď budu citovat Rostislava Vyzulu, poslance z ANO a lékaře. “Tento materiál by prevenci více uškodil, než pomohl.” Zbylé pojišťovny byly ale zdrženlivější.

„Já vám mohu sdělit, že jsme tu brožuru zatím nerozesílali našim klientům ani elektronicky, ani písemně. Další informace nemám, takže to je to jediné, co vám k tomu mohu říct.“ Elenka Mazurová (mluvčí České zdravotní průmyslové pojišťovny)

„My to nechceme komentovat s tím, že my jsme tu brožuru vystavili na naše webové stránky. Chápeme, že boj proti rakovině je důležitý. Pojišťovna má řadu pilotních projektů v onkologické prevenci a vydání podobné brožury vítáme. My jsme ji vystavili pro naše pojištěnce na webových stránkách a vytiskneme nějaké velmi malé omezené množství v řádech stovek, a to umístíme na naše jednatelství.“ Josef Křivánek (mluvčí Vojenské zdravotní pojišťovny)

„My budeme online, dáme to na web a nebudeme to tisknout a rozesílat poštou. Připravujeme to pouze v elektronické verzi. To znamená, že to vyvěsíme na náš web a upozorníme na to mailingem, že takováto brožura existuje, ale rozhodně ji nebudeme tisknout. Možná jenom pár kusů na pobočku pro lidi, kteří nemají k dispozici počítač. To jsou opravdu desítky kusů. V žádném případě to nebude žádná hromadná distribuce ani žádný hromadný tisk.“ Ivo Čelechovský (mluvčí pojišťovny RBP)

„My to budeme zveřejňovat elektronicky.“ Petr Kvapil (mluvčí Zaměstnanecké pojišťovny Škoda)

Když jsem s nimi mluvil, tak jsem měl pocit, že se právě do té distribuce příliš nehrnou. Někteří mluvčí těch pojišťoven vlastně neměli ani informace o tom, kdy by mohla ta distribuce začít. Jako například mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová. U Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra pak o osudu brožury bude teprve rozhodovat správní rada a podle mluvčí Jany Šilerové nehrozí, že by se stalo to stejné, co se stalo v případě VZP. To znamená, že členové té správní rady to musí většinově schválit. Pak teprve by mohlo k distribuci dojít. Zbylé zdravotní pojišťovny, s jejichž zástupci jsem mluvil, jako je RBP, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda nebo Vojenská zdravotní pojišťovna, tak se k nějakému rozesílání té brožury vůbec nechystají. Tu brožuru pověsí na svůj web a nějaký omezený počet výtisků na své pobočky.

Takže tedy jsme v situaci, kdy část členů správní rady VZP vyjadřovala skepsi. Zdrženlivější byly i ostatní pojišťovny. Nicméně tedy největší z pojišťoven, VZP, ta ještě ve středu uváděla, že se k té distribuci zavázala a že tedy ten svůj závazek splní. Takže tam platí, že vedení VZP žádné pochyby nemělo?

Nemělo. Mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová ještě ve středu v souvislosti s tou brožurou zdůrazňovala potřebu prevence, kterou dlouhodobě prosazuje šéf pojišťovny Zdeněk Kabátek. Prevence je podle něj naprosto klíčový aspekt nejen v péči o zdraví klientů, ale i v řešení výdajů zdravotního pojištění. Ještě na konci května mu přitom ekonom Filip Pertold v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT doporučoval, aby VZP rozesílala dopisy svým klientům a zvala je k očkování proti koronaviru.

„I takové jednoduché nástroje, jako dopisy lidem, aby jim to připomnělo, kde mají se registrovat, a tak dále, nebyly odeslány. (Otázky Václava Moravce, ČT, 31. 5. 2021)“ Filip Pertold (ekonom, IDEA CERGE-EI)

To se ale Kabátkovi zdálo příliš drahé a řekl, že na to musíme pohlížet - teď ho budu citovat - s úhlem řekněme nějaké dobré správy veřejných financí.

„Když jsme zahájili projekt toho přímého oslovování našich klientů, tak to bylo v době, kdy už třeba 75 plus, 80 plus už byli z větší části proočkovány. Musíme na to pohlížet také s úhlem, řekněme, nějaké dobré správy veřejných financí, to znamená, asi by nebylo správné, aby senior, který již byl očkován, dostal dopis „vážený seniore, běž se očkovat“. (Otázky Václava Moravce, ČT, 31. 5. 2021)“ Zdeněk Kabátek (ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny)

„Pardon. Ale tak podívejte. Já to sice chápu, ale ten 1 dopis stojí řádově koruny. A pokud náhodou z těch koruny teda, řekněme, nebo desítky korun. (Otázky Václava Moravce, ČT, 31. 5. 2021)“ Filip Pertold (ekonom, IDEA CERGE-EI)

„20 až 25 korun při službách České pošty. (Otázky Václava Moravce, ČT, 31. 5. 2021)“ Václav Moravec (moderátor)

„No, prostě řádově drobné proti tomu, když alespoň jeden ze sta, který byl osloven, se bude očkovat a zabrání se tomu, že bude následně hospitalizován. Sám víte, pane řediteli, kolik stojí takový jeden hospitalizovaný člověk, takže ty dopisy jsou extrémně levná záležitost proti tomu, co vás potom stojí ti hospitalizovaní lidé. (Otázky Václava Moravce, ČT, 31. 5. 2021)“ Filip Pertold (ekonom, IDEA CERGE-EI)

Zajímavé je také to, že Všeobecná zdravotní pojišťovna, jak jsem už řekl, obešla tu správní radu. Ta přitom ředitele Kabátka v lednu podržela, když server iROZHLAS zjistil, že se nechal přednostně očkovat proti koronaviru a hrozilo jeho odvolání. Ta správní rada ho nakonec neodvolala.

„Ředitel VZP Zdeněk Kabátek nechce kvůli přednostnímu očkování rezignovat. Podle něj by to byl nezodpovědný krok. Šéf největší pojišťovny v Česku to řekl poté, co ho ministr zdravotnictví za hnutí ANO vyzval k osobní odpovědnosti za to, že se podle zjištění serveru iROZHLAS nechal na začátku ledna očkovat. (Český rozhlas PLUS, 21. 1. 2021)“

„Blatný řekl, že šéfa pojišťovny sám odvolat nemůže. O tom totiž rozhoduje správní rada VZP. „Očekávám, že pan ředitel jako korektní člověk z toho vyvodí nějaký důsledek sám pro sebe a nějakým způsobem na to zareaguje.“ Padesátiletý Zdeněk Kabátek chtěl prý přednostním očkováním ochránit své nejbližší, protože se, podle svých slov, denně setkává s velkým množstvím lidí. „Potkávám se na denním pořádku se zdravotníky, s řediteli nemocnic, se zaměstnanci, s lékaři.“ Svůj postoj chce ale Kabátek nejdříve říct právě správní radě pojišťovny v pondělí, jak napsal Radiožurnáli v SMS zprávě. (Radiožurnál, 21. 1. 2021)“

„Správní rada VZP podpořila ředitele pojišťovny Zděňka Kabátka. Zůstane ve funkci, přestože se nechal přednostně naočkovat proti koronaviru. Předsedkyně správní rady Věra Adámková řekla, že se Kabátek nechal očkovat na doporučení svého lékaře a předpisy proto neporušil. (Radiožurnál, 25. 1. 2021)“

Ale Kabátek má za sebou několik dalších problémů. Figuroval třeba i v deníku Vladimíra Dbalého, což je bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce. Kvůli tomu byl i několikrát vyslýchán právě třeba kvůli svému vztahu k lobbistovi Ivo Rittigovi. I kvůli tomu kritizoval jeho znovuzvolení do čela pojišťovny premiér Andrej Babiš, který to před čtyřmi lety označil za skandální.

„Je to velice kontroverzní osoba spojená s různými kauzami Na Homolce, v deníku Dbalého se objevuje a je hlavně spojený s největším kmotrem českého zdravotnictví Markem Schneiderem.“ Andrej Babiš

„Všeobecnou zdravotní pojišťovnu dál povede Zdeněk Kabátek. Do funkce ředitele ho po třetí v řadě zvolila správní rada. Podle informací České tiskové kanceláře dostal Kabátek v tajné volbě jednadvacet ze šestadvaceti hlasů. Protikandidátem současného ředitele Zdeňka Kabátka byl jeho hlavní náměstek David Šmehlík. Ten měl mít podle dřívějších informací podporu 16 z celkem 30 členů správní rady – především těch z hnutí ANO. V minulých dnech se ale objevovaly informace o tom, že ne všichni zástupci vlády a ANO budou pro Šmehlíka hlasovat. To se tedy zřejmě nakonec i potvrdilo. (Radiožurnál, 9. 11. 2020)“

To původní rozhodnutí distribuovat brožuru od čtvrtka kritizovali tedy, jak jsme zmínili, ostře i politici. Martine, můžeš ještě připomenout, co všechno jim tedy vadilo?

Zástupci koalice SPOLU hned ve středu ráno řekli, že chtějí vydání té brožury zabránit. Materiál kritizovali i právě ta druhá předvolební koalice Pirátů a Starostů.

„Vy jste si musel tři týdny před volbami natisknou vlastní fotku na brožuru, kterou rozesíláte za peníze z českého zdravotnictví do dvou milionů domácností. To zkrátka není fér, to není férová soutěž. (Poslanecká sněmovna, 15. 9. 2021)“ Jakub Michálek

Třeba Jakub Michálek, pirátský poslanec, k tomu řekl, že premiér Babiš vlastně hájí svoji volební propagaci za peníze z českého zdravotnictví, když Babiš vystupoval s tou brožurou ve sněmovně. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zase na svém Twitteru zveřejnila obrázky, které parodovaly předvolební kampaň premiéra Babiše - takovou tu „až do roztrhání těla“.

Brožuru kritizoval třeba i šéf KDU-ČSL Marian Jurečka…

„Ale nevysvětlíte nikomu, tři týdny před volbami, že ta brožura má vyjít, že tam má být váš článek, že si z toho děláte na tématu rakoviny, onkologických pacientů, brutálně neférové a v medicíně důležité neetické volební téma. (Poslanecká sněmovna, 15. 9. 2021)“ Marian Jurečka

…nebo předseda ODS Petr Fiala, který napsal, že premiér Andrej Babiš do svého holdingu zahrnul i VZP.

Premiér Babiš na tu kritiku reagoval přímo ve sněmovně během středečního dne, on tu kritiku odmítá. Nakonec tedy ale, jak víme, řekl, že roznášku brožury do schránek stát posune. Jak to vysvětlil?

On nejprve během svého 21 minutového vystoupení ve sněmovně prohlásil, že si na brožuře rozhodně nedělá kampaň.

„Unikátní fantastická brožura, která tady ještě nikdy nebyla. Nikdy. Ale já jsem přesně věděl, co nastane. Nastává to, co říkáte. Vy jste nikdy nic nevymysleli, a teď tady říkáte, že je to nějaká kampaň. No žádná kampaň to není. Já jsem tedy zatím předseda vlády a dovolil jsem si, protože jsem věděl, na poslední stranu napsat text, který vám teď přečtu. (Poslanecká sněmovna 15. 9. 2021)“ Andrej Babiš

Pokud by lidé prospekt nedostali, byla by to podle něj chyba opozice. Nakonec ale otočil, jak jsi říkala a uvedl, že nemá problém s tím, že pojišťovny začnou brožuru rozesílat až po volbách, které proběhnou během druhého říjnového víkendu.

„Tak fajn. Tak si to odhlasujte a řekněte, že to nechcete vůbec, nebo že se to pošle po volbách. Je to na vás. Nic jste nevymysleli a jenom bouráte. Vždycky, vždycky. (Poslanecká sněmovna, 15. 9. 2021)“ Andrej Babiš

Další problém ale nastal ve chvíli, kdy ministerstvo zdravotnictví brožuru publikovalo na svém webu a na Twitteru dokonce vyzvalo lidi, aby si ji stáhli a sami se přesvědčili o tom, jak je kvalitní.

Kritiku, tak jsme to zmínili, zvedli opoziční politici. Není ta celá věc opravdu součást předvolebního boje, jak třeba i často tvrdí vládní hnutí premiéra Andreje Babiše, ANO?

To asi zatím není možné jednoznačně říct, protože zatím nevíme, jak se k tomu postaví třeba Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Jeho mluvčí Luisa Divišová ve středu řekla, že v souvislosti s distribucí brožury úřad už mluvil s některými pojišťovnami, stanovisko ale podle ní nemůže zveřejnit kvůli tomu, že by mohlo předjímat závěry případného správního řízení. Podle šéfa protikorupční organizace Transparency International Petra Leyera je ale brožura součást předvolební taktiky. Má za to, že Babišova fotka v brožuře není náhodná. Teď bych ho odcitoval: “Bezpochyby tam ta vazba je. Není to téma, které by spadlo z čistého nebe, ale premiér se jím zabýval v rámci získávání veřejné podpory už dlouho,” to řekl pro server iROZHLAS.cz. Podezření ze zneužití státních zdrojů v předvolební kampani je tedy podle něj opodstatněné. Do věci se navíc podle Seznam zpráv vložil i ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch.

A jak konkrétně se měl do věci vložit? Co všechno se o jeho roli ví?

On se měl prostřednictvím dopisu obrátit na všechny zdravotní pojišťovny a apelovat na ně, aby dodržely to memorandum a materiál svým klientům rozeslaly. Pro server pak ale řekl, že termín, kdy pojišťovny brožuru pošlou, byl zcela ponechán na nich.

Martine, co se tedy teď v celé té věci bude dít dál? Máme o tom nějakou představu?

Kromě toho, že tedy je ten materiál ke stažení na webu ministerstva, se k voličům nebo k občanům pravděpodobně dostane až po těch volbách, jak řekl premiér Babiš. Protože z toho plánovaného rozesílání nakonec couvla i ta hodně přesvědčená VZP. Ta je ale podle mluvčí Viktorie Plívové dále přesvědčena o tom, že ten prospekt je velice přínosný. Zajímavé bude také to stanovisko toho Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, ale to se pravděpodobně také dozvíme až po volbách.